Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Ιστορική ρεβάνς στη Βοιωτία για μία θέση στον τελικό

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για Λεβαδειακό και ΟΦΗ! Οι δύο ομάδες μονομαχούν στο «Λάμπρος Κατσώνης» στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα κρίνει το ένα από τα δύο εισιτήρια του μεγάλου τελικού (17:00, Cosmote Sport2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr).

Ισόπαλο 1-1 είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο της Κρήτης. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να προηγηθεί μόλις από το 7ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά οι Βοιωτοί είχαν βγάλει άμεση αντίδραση και ισοφάρισαν στο 17ο λεπτό με τον Μπάλτσι, με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος. Στο άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έχοντας το προβάδισμα που του έδωσε η νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο.

Στο στρατόπεδο των γηπεδούχων άπαντες ζουν και αναπνέουν για την ιστορική αυτή αναμέτρηση και πώς αλλιώς θα γινόταν αφού αν έρθει η πρόκριση θα είναι η πρώτη παρουσία του Λεβαδειακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Είχε φτάσει κοντά και το 1985, όμως, είχε αποκλειστεί από την ΑΕΛ και τώρα έχει την ευκαιρία στην έδρα της να διεκδικήσει τη μεγάλη πρόκριση, που θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα με 3-2 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είδε τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους έξι πόντους τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της 4ης θέσης μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το μόνο που σκέφτονται οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου είναι ο μεγάλος ημιτελικός με τους Κρητικούς.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού και να δηλώνει παρών για το σημερινό αγώνα, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Λαγιούς που είναι τραυματίας, όπως και ο Συμελίδης. Παράλληλα, επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους οι Λοντίγκιν και Τσοκάι.

Αναλυτικά η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Στην αντίπερα όχθη, ό,τι ισχύει για τον Λεβαδειακό, ισχύει και για τον ΟΦΗ. Το μυαλό όλων είναι στο στόχο της πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πέρσι είχε επιτευχθεί με τον Asteras AKTOR στο «Γεντί Κουλέ», τώρα οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το εισιτήριο εκτός έδρας. Θυμίζουμε ότι πέρσι ηττήθηκαν στον τελικό του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό με 2-0 και έχουν κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο τη σεζόν 1986/87.

Η νίκη επί του σημερινού αντιπάλου για το πρωτάθλημα έχει δώσει αυτοπεποίθηση στο σύνολο του Χρήστου Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει κατακτήσει πρόπερσι το Κύπελλο όντας υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού, που επικράτησε στον Βόλο με 1-0 του Άρη.

Ο κόσμος του ΟΦΗ είχε ζητήσει 1.350 εισιτήρια αλλά το αίτημά τους είχε απορριφθεί, ενώ ο Λεβαδειακός με ενημέρωσή του έκανε γνωστό ότι έδωσε άλλα 150 εισιτήρια και συνολικά οι φίλοι των Κρητικών θα ξεπερνούν τους 300.

Όσον αφορά την αποστολή ο Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Νους που εξέτισε την ποινή του στο ματς του πρωταθλήματος, ωστόσο, εκτός έμειναν οι Νέιρα (ατομικό), Καραχάλιος (θεραπεία), Καινουργιάκης (διεθνής με την Εθνική Νέων) και Κοντεκάς. Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο και Ισέκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν - Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας - Κωστή, Τσοκάι - Μπάλτσι, Φίλων, Παλάσιος - Όζμπολτ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας - Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς - Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

