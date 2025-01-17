«Αγαπητοί αμυντικοί… Συγγνώμη αλλά είμαι εδώ για να μείνω»….

Ο Έρικ Χάαλαντ έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Μάνστεστερ Σίτι, αυτή το έχει ανακοινώσει και επίσημα και εκείνος αποφασίζει να στείλει ένα… γράμμα στους αμυντικούς του πρωταθλήματος… απολογούμενος για την παραμονή του στους σίτιζενς.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο και ανυπομονώ να περάσω ακόμα περισσότερο χρόνο σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο», αναφέρει ο Χάαλαντ στις πρώτες του δηλώσεις και συνεχίζει:

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας ιδιαίτερος σύλλογος, γεμάτος φανταστικούς ανθρώπους με καταπληκτικούς οπαδούς και είναι το είδος του περιβάλλοντος που βοηθάει να βγει το καλύτερο από όλους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον προπονητή, Πεπ Γκουαρδιόλα, το προπονητικό του επιτελείο, τους συμπαίκτες μου και όλους στον σύλλογο, καθώς όλοι με βοήθησαν τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια», καταλήγει.

"It was an easy decision to sign" ✍️



Let's hear from @ErlingHaaland... — Manchester City (@ManCity) January 17, 2025

«Το γεγονός ότι έχει υπογράψει ο Χάαλαντ για τόσο καιρό δείχνει τη δέσμευσή μας προς αυτόν ως παίκτη και την αγάπη του για τον σύλλογο», τονίζει από την πλευρά του ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν ποζάροντάς με τον Νορβηγό μετά τις υπογραφές στο συμβόλαιο.

