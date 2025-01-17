Η 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει μεγάλα ντέρμπι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη… Ζήστε τις μάχες Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, Άρης - ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δράση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (19.01) συντονιστείτε από νωρίς για να μπείτε στο ρυθμό των μεγάλων αγώνων, με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. Τριφύλλι και Ένωση συγκρούονται στο ΟΑΚΑ δίχως περιθώρια για απώλειες στις 20:30, ενώ προηγείται χρονικά το ντέρμπι του βορρά ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στις 19:00.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 15:00 με την εκτός έδρας δοκιμασία του πρωτοπόρου Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο και ακολουθούν οι επαρχιακές κόντρες Παναιτωλικός - ΟΦΗ και Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR στις 16:30.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (18.09), με το ματς Athens Kallithea - Βόλος στις 17:00 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20.01) στις 18:00 με το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Λαμία.

Μετά την λήξη των αγώνων, ακούστε σχόλια και αναλύσεις από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Νιώστε τον παλμό των ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και Άρης - ΠΑΟΚ με την υπογραφή του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου. Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

