Παναθηναϊκός: Η αφιλόξενη… Μπουέσα Arena και οι αριθμοί των «πράσινων» διπλών

Ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να ταξιδέψει στην Ισπανία για αυτή τη «διαβολοβδομάδα» για δύο δύσκολες αναμετρήσεις.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να πάρουν το διπλό στη Βαρκελώνη και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα έστω με μία νίκη. Πέρα από το ότι Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια είναι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, το Τριφύλλι έχει να τις κερδίσει εκτός έδρας από το 2013 και το 2017 αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

