Βρούτσης: Η ΔΕΗ προσθέτει αξία στον εθνικό μας Γύρο

Ο Tour Of Hellas, η μεγαλύτερη διεθνής ετήσια αθλητική διοργάνωση της Ελλάδας, θα κατακτάει τις κορυφές μέχρι το 2027 μαζί με τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της χώρας, τη ΔΕΗ!



?Η ονοματοδοσία και μεγάλη χορηγία στον ΔΕΗ Tour Of Hellas, επισφραγίστηκε με τις επίσημες υπογραφές της ΔΕΗ και της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας του Υπουργείου Αθλητισμού, Cycling Greece πιστοποιώντας την μέχρι στιγμής άριστη συνεργασία των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτήν την θετική εξέλιξη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ΔΕΗ στην επιτυχία των Γύρων των τριών περασμένων ετών.«Για τον Tour of Hellas η ΔΕΗ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας χορηγός – ονοματοδότης, είναι το σήμα κατατεθέν για μία σειρά από αξίες και δυνατότητες που αναβαθμίζουν τον Γύρο και αποτελούν και για εμάς ως Υπουργείο άμεση προτεραιότητα και αναφέρομαι στην πράσινη μετάβαση, στη βιώσιμη κινητικότητα και το θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.Είμαστε εξόχως ικανοποιημένοι από την επισφράγιση της επέκτασης της συμφωνίας του μεγάλου μας εθνικού Γύρου με τη ΔΕΗ.Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas είναι ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός με οικονομικές, και πολιτιστικές προεκτάσεις, που διαφημίζει γνωστές και άγνωστες ομορφιές της Ελλάδας προβάλλοντας την ιστορία μας και τα μνημεία μας, μέσα από την πολύ απαιτητική προσπάθεια των 120 πολύ υψηλού επιπέδου αθλητών ποδηλατών που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα._Η παρουσία του ΔΕΗ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του αγώνα, και προσδίδει το κύρος της ως ηγέτιδα εταιρεία στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα»._Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου ως μέσου αθλητισμού και βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ στηρίζει για 4η συνεχή χρονιά τον ΔΕΗ Tour Of Hellas, ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός του αγώνα._Μέσα από τα ΔΕΗ fun zones και με κεντρικό μήνυμα “Power Up The Race” θα προσφέρει την «ενέργειά» της σε σημαντικά σημεία της διαδρομής, ενημερώνοντας, μέσα από διάφορες δράσεις, το κοινό για τα οφέλη του ποδηλάτου._Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού του, υπογραμμίζει τη σημασία του ποδηλάτου ως μέσου αθλητισμού, ψυχαγωγίας και βιώσιμης αστικής μετακίνησης, ενισχύοντας το όραμά του για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον για όλους._Εκ μέρους της ΔΕΗ, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα., δήλωσε σχετικά:_«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, ως ΔΕΗ στηρίζουμε για τέταρτη χρονιά, τον ΔΕΗ Tour of Hellas, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για την προώθηση του αθλητισμού και της βιώσιμης κινητικότητας._Μέσω της συμμετοχής μας, αναδεικνύουμε τη σημασία του ποδηλάτου ως μέσου πράσινης μετακίνησης και ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τον αγώνα, ο οποίος ενώνει πόλεις και περιφέρειες και αναδεικνύει τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας.__Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας μετασχηματισμού και έχοντας ως στόχο ένα βιώσιμο μέλλον, είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά σε αυτήν την τόσο σημαντική διοργάνωση και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες»._Σημειώνεται ότι ο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025, ενταγμένος στο επίσημο καλεντάρι της UCI, ξεκινάει την φετινή του παρουσία την 1η Απριλίου με την παρουσίαση των Ομάδων στο Λιμάνι της Πάτρας και συνεχίζει με το αμιγώς αγωνιστικό πρόγραμμα από τις 2 ως τις 6 Απριλίου με 5ετάπ (διαδρομές) ιδιαίτερα απαιτητικά.• 2/04 Ετάπ 1: Πάτρα - Αγρίνιο• 3/04 Ετάπ 2: Αγρίνιο - Αράχοβα• 4/04 Ετάπ 3: Δελφοί - Χαλκίδα• 5/04 Ετάπ 4: Χαλκίδα - Ολυμπιακό χωριό• 6/04 Ετάπ 5: Μαραθώνας - Παναθηναϊκόστάδιο

