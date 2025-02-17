Παναθηναϊκός: Η βιντεοκλήση του Αταμάν με την Άννα Βίσση στο γλέντι

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό στο Final Four του Ηρακλείου έγινε αφορμή για το «τριφύλλι» να γιορτάσει με στυλ και πάθος.

Η «πράσινη» αποστολή βρέθηκε σε κέντρο διασκέδασης, όπου το γλέντι ξεκίνησε με τον ύμνο του Παναθηναϊκού και συνεχίστηκε με τουρκικά τραγούδια, αποπνέοντας την ενέργεια και τη χαρά της ομάδας για την πρώτη κατάκτηση της σεζόν.

στόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, δέχθηκε μια απρόσμενη βιντεοκλήση από την Άννα Βίσση. Η διάσημη τραγουδίστρια ήθελε να συγχαρεί τον Αταμάν και τους παίκτες για τη νίκη τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, και η επικοινωνία αυτή πρόσθεσε ακόμα περισσότερο κέφι στη βραδιά.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.