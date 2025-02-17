Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βιτόρια έστειλε μήνυμα στους παίκτες του ενόψει Βίκινγκουρ: «Συγκεντρωμένοι όλοι, να πάρουμε το επόμενο ματς»

Ο Ρουί Βιτόρια στην καθιερωμένη ομιλία του στους ποδοσφαιριστές του στον Παναθηναϊκό, κατέστησε ξεκάθαρη την υποχρέωση όλων να νικήσουν τη Βίκινγκουρ

Παναθηναϊκός - Βιτόρια: «Συγκεντρωμένοι όλοι, να πάρουμε το επόμενο ματς»

Ο Βιτόρια δεν είπε πολλά στους παίκτες του μετά το 2-1 επί του Βόλου. Με πίεση γι' αντίδραση, αλλά και με εικόνα που παρουσίασε προβλήματα ανά διαστήματα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και τώρα συγκεντρώνεται με όλη την πνευματική του δύναμη στη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ.

Εκεί, ο Πορτογάλος τεχνικός ζήτησε τη νίκη και έδειξε στους παίκτες του πόσο σημαντική είναι η πρόκληση που έχουν μπροστά τους, μιλώντας τους γι' αυτό μετά το παιχνίδι με τους Θεσσαλούς.

Δείτε το βίντεο από την παρακάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ρουί Βιτόρια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark