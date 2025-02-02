Παναθηναϊκός: Έτσι αποκαλούν οι Πολωνοί τον Σφιντέρσκι μετά το ντεμπούτο του

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη με οδηγό του τον «στρατηγό» Μίμη Δομάζο. Σε μία μέρα η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι «πράσινοι» έκαναν μία επική ανατροπή. Συγκεκριμένα το Τριφύλλι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, όμως χάρη στα γκολ των Πελίστρι, Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη πήρε τους τρεις βαθμούς.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έδειξε την αξία του με το «καλημέρα». Ο Πολωνός πέρασε στην αναμέτρηση με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και φάνηκε από την αρχή ότι είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Έχασε μία ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2, όμως λίγα λεπτά αργότερα έδωσε μία πολύ ωραία πάσα στον Ιωαννίδη ο οποίος με κενή εστία έφερε το ματς στα ίσια.

