Παναθηναϊκός: Έτσι αποκαλούν οι Πολωνοί τον Σφιντέρσκι μετά το ντεμπούτο του

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη με οδηγό του τον «στρατηγό» Μίμη Δομάζο. Σε μία μέρα η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι «πράσινοι» έκαναν μία επική ανατροπή. Συγκεκριμένα το Τριφύλλι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, όμως χάρη στα γκολ των Πελίστρι, Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη πήρε τους τρεις βαθμούς.
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έδειξε την αξία του με το «καλημέρα». Ο Πολωνός πέρασε στην αναμέτρηση με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και φάνηκε από την αρχή ότι είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Έχασε μία ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2, όμως λίγα λεπτά αργότερα έδωσε μία πολύ ωραία πάσα στον Ιωαννίδη ο οποίος με κενή εστία έφερε το ματς στα ίσια.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.