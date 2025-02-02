Η ΑΕΚ είναι εδώ και συνεχίζει στο κατόπι της κορυφής! Με τον Έρικ Λαμέλα να σκοράρει δύο γκολ, η Ένωση πήρε τεράστια νίκη στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ 2-1 και μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και πάλι στους 4 βαθμούς.

Νίκη ψυχολογίας για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η οποία εκμεταλλεύτηκε το καλό της διάστημα στον αγώνα και πέτυχε δύο γκολ με τον Αργεντινό εξτρέμ, το πρώτο εκ των οποίων με απίθανο σουτ στην κίνηση.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, κυριάρχησε στο γήπεδο από το 50' έως το 70', μείωσε στο σκορ, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Στρακόσα. Μακριά από τη νίκη σε ντέρμπι παραμένουν τη φετινή σεζόν οι «ασπρόμαυροι», που έμειναν στο -10 από την κορυφή.

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2: «Κιτρινόμαυρο» τάνγκο στην Τούμπα και πάντα στο κυνήγι της κορυφής η ΑΕΚ!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προέβη σε πολλές αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που παρέταξε στο «Ανοέτα» κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κάνοντας μόνο 2. Συγκεκριμένα, οι Βιετέσκα και Κωνσταντέλιας πήραν τις θέσεις των Μιχαηλίδη και Σβαμπ. Ο Κοτάρσκι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ, με τους Ότο, Κετζιόρα, Βιετέσκα και Μπάμπα να απαρτίζουν την αμυντική τετράδα. Οζντόεφ-Καμαρά το δίδυμο στα χαφ, με τον Ντεσπόντοφ στα δεξιά της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πριν από τον Μπράντον Τόμας.

Από την άλλη, ο Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε με τον Φραντζί Πιερό στην κορυφή ελέω του αποκλεισμού του Λιβάι Γκαρσία από την αποστολή. Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Γιόνσον και Περέιρα στον άξονα, με τον Πινέδα μπροστά τους και τον Λαμέλα στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Λαμέλα στο αριστερό και τον Πιερό στην κορυφή.

Το ματς:

Μοιρασμένο το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τις ομάδες να προσπαθούν μεν να αναλάβουν τα ηνία, να είναι πολύ νευρικές ωστόσο και να κάνουν πολλά λάθη. Ενδεικτικό είναι ότι σε μόλις 20 λεπτά αγώνα, τα λάθη ήταν 18-17, με αμφότερους να δυσκολεύονται να φτάσουν ορθολογικά στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Πιερό στο 5’ είχε την πρώτη ευκαιρία στο ματς, αλλά την κεφαλιά του μπλόκαρε εύκολα ο Κοτάρσκι. Για να έρθει η επόμενη καλή στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 λεπτά, με τον Ντεσπόντοφ να κάνει την εναέρια προβολή σε σέντρα του Μπράντον Τόμας, αλλά τον Στρακόσα να μπλοκάρει.

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2: «Κιτρινόμαυρο» τάνγκο στην Τούμπα και πάντα στο κυνήγι της κορυφής η ΑΕΚ!

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ άρχισε να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, κυκλοφορώντας την με ηρεμία και ψάχνοντας κυρίως με κάθετες στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ρήγματα. Από μια τέτοια του Λαμέλα στον Πινέδα στο 28’ η Ένωση έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς τόσο ο Πιερό σε πρώτο χρόνο όσο και ο Ρότα σε δεύτερο δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 32’, όταν ο Πιερό κατέβασε ωραία και έπαιξε στον χώρο για τον επερχόμενο Μαρσιάλ, εκείνος ντρίμπλαρε τον Βιετέσκα αλλά, ο Μπάμπα τον πρόλαβε σωτήρια πριν σουτάρει.

Και πέντε λεπτά αργότερα, ο Έρικ Λαμέλα πέτυχε ένα από τα γκολ της χρονιάς για να ανοίξει το σκορ. Ο Ρότα με ωραία εκτέλεση κόρνερ βρήκε τον Αργεντινό, που με ένα ασύλληπτο σουτ λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής κεραυνοβόλησε τον Κοτάρσκι, στέλνοντας την ομάδα του προηγούμενη στα αποδυτήρια.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έχοντας την ψυχολογία υπέρ της, η ΑΕΚ πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Λαμέλα έκανε τη σέντρα σουτ από τα δεξιά, η μπάλ κόντραρε στον Οζντόεφ και κατέληξε στη γωνία του Κοτάρσκι.

Το τέρμα αυτό αφύπνισε τον ΠΑΟΚ, με τους γηπεδούχους από το 50’ και μετά να ελέγχουν πλήρως τον αγώνα. Η προειδοποιητική βολή ήρθε στο 51’ με τον Κωνσταντέλια και ένα λεπτό αργότερα ο Μπάμπα από τη γωνία της μικρής περιοχής μείωσε για τον «δικέφαλο» του Βορρά, στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Στρακόσα.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν πολύ περισσότερη ενέργεια έπειτα από το 1-2 και άρχισαν να μπαίνουν πιο δυνατά στις φάσεις, κερδίζοντας την πλειοψηφία των μονομαχιών. Κάτι που βοηθούσε τους «ασπρόμαυρους» να φτάνουν με μεγαλύτερη συχνότητα κοντά στα καρέ της ΑΕΚ.

Στο 66’ μάλιστα λίγο έλειψε ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει, αλλά ο Σαμάτα αρχικά εξ' επαφής έπειτα από την παράλληλη του Κωνσταντέλια και στη συνέχεια ο Τάισον σε κενή εστία, σπατάλησαν μια σπουδαία ευκαιρία.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ ισορρόπησε και κρατούσε τους γηπεδούχους μακριά από την εστία του Στρακόσα, με τους Λιούμπιτσιτς και Μαρσιάλ στο 77' να μην μπορούν να νικήσουν τον Κοτάρσκι.

Το ματς ήταν στην κόψη του ξυραφιού και έγινε «ροντέο». Ο ΠΑΟΚ είχε ανέβει όλος μπροστά και να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, χάνοντας δύο πολύ καλές ευκαιρίες, αμφότερες με τον Κετζιόρα. Ο Πολωνός αρχικά, με προσωπική ενέργεια μπήκε στην περιοχή, σύγκλινε και σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Και στο 90+4', ο Κετζιόρα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Αλβανός κίπερ έκανε ακόμα μια σπουδαία επέμβαση, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του και δίνοντάς της τη μεγάλη νίκη.

MVP: Πέτυχε δύο γκολ στο ντέρμπι, είχε ενέργεια και έκανε τη διαφορά! Ο Έρικ Λαμέλα είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα!

Η «σφυρίχτρα»: Πολλά παράπονα από τον Φέλιξ Τσβάιερ έχει η ΑΕΚ, η οποία διαμαρτύρεται για πέναλτι του Βιετέσκα στον Πιερό σε χτύπημα εκτός φάσης. Ο VAR Γκίντερ κάλεσε σε on-field review τον Γερμανό ρέφερι, ο οποίος όμως και μετά την εξέταση της φάσης δεν άλλαξε απόφαση. Για χέρι του Τάισον πριν το γκολ του Μπάμπα κάνει λόγο επίσης η Ένωση, που ολοκλήρωσε το ματς με 7 κίτρινες κάρτες, έναντι 3ών του ΠΑΟΚ.

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο (85' Βιεϊρίνια), Κετζιόρα, Βιετέσκα, Μπάμπα, Καμαρά (76' Μεϊτέ), Οζντόεφ (85' Σβαμπ), Ντεσπόντοφ (54' Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τόμας (54' Σαμάτα)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσια, Ρότα (58' Οντουμπάτζο), Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Περέιρα (84' Σιμάνσκι), Λαμέλα (83' Ελίασον), Πινέδα (64' Λιούμπιτσιτς), Μαρσιάλ, Πιερό (64' Κοϊτά).

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Ρόμπερτ Κέμπτερ, Κρίστιαν Ντιτς

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Περλ Γκίντερ, AVAR: Σπύρος Ζαμπαλάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.