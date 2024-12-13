Αυτό θα πει… καλές σχέσεις μεταξύ των οπαδών και της διοίκησης μιας ομάδας. Στη Βραζιλία… έφτασαν -βέβαια- τη σύνδεση αυτή σε άλλο επίπεδο καθώς με απόφαση των διοικούντων άνοιξαν τις εγκαταστάσεις της για να μπορέσουν να προπονηθούν οι φανατικοί της οπαδοί στο… ξύλο έτσι ώστε να μπορέσουν να… ανταποκριθούν στις ανάγκες του αγώνα της με τον μισητό της αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, οι διοικούντες την Sport επέτρεψαν στους οπαδούς της να προπονηθούν στην πυγμαχία -και όχι μόνο- για να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα ενόψει του αγώνα με την Ίνφέρνο Κοράλ καθώς φαίνεται πως είναι πεπεισμένοι ότι θα υπάρχουν επεισόδια.

Κανόνες; Κανένας απολύτως, απλώς φορούσαν γάντια πυγμαχίας για να αποφευχθούν τραυματισμοί.

