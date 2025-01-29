Μάντσεστερ Σίτι: Φωτιά στο «Έτιχαντ», εκκενώθηκε το γήπεδο λίγο πριν τη σέντρα με τη Μπριζ

Φωτιά ξέσπασε στο στάδιο «Έτιχαντ», περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με την Κλαμπ Μπριζ, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League!



Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πάγκο εμπορευμάτων λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αγγλία, ένα γκαζάκι έπιασε φωτιά, με την πυροσβεστική να καλείται να σβήσει τις φλόγες, φτάνοντας άμεσα στο σημείο, ενώ το «Έτιχαντ» εκκενώθηκε για λίγα λεπτά.



Όπως μεταφέρει το Sky Sports η κατάσταση τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά στις 22:00 -όπως και τα υπόλοιπα 17 της βραδιάς. Η Μάντσεστερ Σίτι εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, τονίζοντας: «Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε φωτιά σε ένα από τα εξωτερικά περίπτερα εμπορευμάτων, που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της West Stand Colin Bell.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων στον αγώνα απόψε είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας, και ως εκ τούτου όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την υποδοχή της Δυτικής Εξέδρας έχουν ακυρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης υποδοχής νέων παικτών και της άφιξης της πρώτης ομάδας».

🔥🔥 Tremendo susto en la previa del Manchester City vs Brujas. Una camioneta se incendió afuera del Etihad, justo en la zona de merchandising; algunos aficionados fueron desalojados. Por suerte, el fuego ya fue controlado. 🚒⚽



pic.twitter.com/ddMg1GfREx January 29, 2025

Manchester City FC can confirm that there has been a fire in one of the outside merchandise kiosks, located near the entrance to the Colin Bell West Stand.



Emergency services are present at the scene and the fire has now been extinguished. The safety of all attending the match… — Manchester City (@ManCity) January 29, 2025

