Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της για τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξασφαλίσουν προτεραιότητα στα πρώτα εισιτήρια διαρκείας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

Σύμφωνα με την «πράσινη» ΠΑΕ, προτεραιότητα θα έχουν όσοι ήταν κάτοχοι διαρκείας τη φετινή σεζόν (2025?26) και ανανεώσουν το διαρκείας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026?27).

Δικαίωμα προτεραιότητας αποκτούν επίσης όσοι διαθέτουν ενεργή κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη και αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026?27.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός καθορίζει ξεκάθαρα το πλαίσιο για την πρώτη διάθεση διαρκείας στο νέο του «σπίτι», ενόψει της ιστορικής μετακόμισης στον Βοτανικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΓΗΠΕΔΟ 2027-28

Διαρκείας 2025-26 & Διαρκείας 2026-27

Απόλυτη προτεραιότητα

Κάρτα Μέλους Ερασιτέχνη 2025-26 (έως 31/05) & Διαρκείας 2026-27

Προτεραιότητα

Δύο διαφορετικοί δρόμοι, με κοινό προορισμό. Στηρίζεις τον Ερασιτέχνη και εξασφαλίζεις τη θέση σου στο νέο μας σπίτι.

Σήμερα και Για Πάντα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.pao.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.