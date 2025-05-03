Αρκετά πιο πίσω χρονικά θα πάει, όπως όλα δείχνουν, η ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, με το νέο χρονοδιάγραμμα –όπως αυτό έχει υποβληθεί απ’ την Ανάδοχο Κοινοπραξία κατασκευής της νέας ποδοσφαιρικής αρένας, να οριοθετεί την τελική προθεσμία υλοποίησης του έργου έως την 16η Απριλίου 2027.

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 19ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη (6/5) στις 09:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων που αφορούν το Δήμο, ως 39ο θέμα μέσα απ’ το «πακέτο» των θεμάτων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, είναι και το κομμάτι που αφορά το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του «τριφυλλιού», το οποίο αναφέρει:

«Λήψη απόφασης για την έγκριση:

α) της παράτασης με αναθεώρηση κατά 332 μέρες, ήτοι έως τις 16.04.2027, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» της σύμβασης με Α.Π. 150070/19.05.2023 (ΑΔΑ: 95ΨΒ2Ω6Μ-ΟΨΨ και ΑΔΑΜ 23SYMV012733698 2023-05-23), με Ανάδοχο την Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.» της με Α.Π. 118373/02.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΨΜΟΩ6Μ-Α24 και ΑΔΑΜ 24SYMV014762310 2024-05-16), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,

β) του αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Κοινοπραξία και

γ) της επιβεβαίωσης ισχύος της ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) στην Ανάδοχο Κοινοπραξία, εφόσον το έργο περατωθεί κατά 3,6 μήνες νωρίτερα από τη νέα τελική προθεσμία της 16.04.2027, ήτοι νωρίτερα από τις 29.12.2026, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 149 του Ν.4412/2016 (Α.Π.111997/02.05.2025)».

Στη σύμβαση που είχε γίνει ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την Ανάδοχο Κοινοπραξία το απόγευμα της 19ης Μαΐου 2023, υπήρχε πρόβλεψη ολοκλήρωσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου εντός 36 μηνών. Ήτοι έως το τέλος Μαΐου του 2026.

Κατά την (άτυπη) τελετή θεμελίωσης του έργου που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του Βοτανικού το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου του 2025, είχε ειπωθεί ξανά από επίσημα χείλη όλων των εμπλεκόμενων με το πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» πλευρών, το 2026 ως χρονολογία ολοκλήρωσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Αποδείχθηκε εντούτοις, πως η συγκεκριμένη εκτίμηση ήταν αρκετά «αισιόδοξη», καθότι απ’ την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις σε διάφορα σκέλη του.

Με την κοινοπραξία των τριών κατασκευαστικών εταιριών, να δίνει ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα προς το Δήμο που περιλαμβάνει παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου κατά 332 μέρες, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Και καταληκτική προθεσμία την 16η Απριλίου 2027, ήτοι σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια.

Αυτό το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μαζί με την παράταση των 332 ημερών θα περάσει προς έγκριση την Τρίτη (6/5) απ’ την 9μελή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, μαζί με την επιβεβαίωση διατήρησης του «μπόνους» προς το ανάδοχο σχήμα, εάν το έργο έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 29η Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

