Triple double ο Γιάννης, 40άρα ο Λίλαρντ και οι Μπακς νίκησαν τους Σπερς

O Ντέμιαν Λίλαρντ έκανε season-high με 40 πόντους, ενώ παράλληλα ξεπέρασε τους 20.000 πόντους στην καριέρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε triple-double και οι Μπακς επικράτησαν 132-119 των Σπερς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Βικτόρ Γουεμπανιάμα που είναι τραυματίας.

Ο Έλληνας σούπερ-σταρ έκανε career-high με 16 ασίστ, 14 ριμπάουντ και σκόραρε 11 πόντους, φτάνοντας στο 37ο triple-double της καριέρας του και δεύτερο τη φετινή σεζόν. Το προηγούμενο ήταν στη νίκη (132-121) του Μιλγουόκι επί των Χοκς στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο Λίλαρντ έφτασε πλέον τους 20.034 πόντους και έγινε ο 51ος αθλητής στην ιστορία και όγδοος εν ενεργεία που φτάνει το συγκεκριμένο ορόσημο, στο υπ' αριθμόν 794 παιχνίδι του και έγινε ο 17ος παίκτης που φτάνει σε αυτή την επίδοση. Οι άλλοι εν ενεργεία παίκτες είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζέιμς Χάρντεν, Ράσελ Γουέστμπρουκ, Στεφ Κάρι, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Κρις Πολ.

Πλέον οι Μπακς τρέχουν σερί 5-0 και έχουν κερδίσει τα τελευταία 14 παιχνίδια στο «Fiserv Forum», κυνηγώντας το σερί 20 νικών στο Μιλγουόκι από τις 19 Απριλίου 1990 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 1991.

Ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Κρις Μίντλετον σκόραρε 17 πόντους και ο Μπρουκ Λόπες είχε 14 πόντους και 6 μπλοκ για τα «ελάφια».

Ο Κέλντον Τζόνσον είχε 28 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους Σπερς, ενώ ο Ζακ Κόλινς είχε 22 πόντους και ο Ντέβιν Φαζέλ τελείωσε το ματς με 17, με το Σαν Αντόνιο να χάνει το 20ο από τα τελευταία 21 του παιχνίδι.

Τα δωδεκάλεπτα: 44-26, 72-59, 107-85, 132-119

