Υπερηχητικός Άρης στην Άγκυρα, παρέμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης!



Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 95-85 της Τουρκ Τέλεκομ για τη 12η αγωνιστική του Eurocup, σε ένα παιχνίδι που είχαν το πάνω χέρι καθ' όλη τη διάρκεια του και παρά τις στιγμές που οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ήταν ψύχραιμοι και πήραν στο τέλος μια πολύτιμη νίκη ενόψει της συνέχειας στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ο Βασίλης Τολιόπουλος με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς με 12 πόντους (3/3διπ., 1/1τρ., 3/3β.), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα. Στην αντίπερα όχθη από τους Τούρκους ξεχώρισε ο Τάιρον Ουάλας με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 λάθη.



Έτσι, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη ανέβηκε στο 5-7 και την 5η θέση, αυξάνοντας τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ η Τουρκ Τέλεκομ έπεσε στο 3-9 και έκανε πολύ δύσκολο το έργο της.



Το ματς:

Ο Άρης ξεκίνησε δυνατά και πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (3-7) με τον Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς να πετυχαίνει πέντε πόντους και να αποτελεί τον οδηγό για την ομάδα του, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι του Μπάνκστον πήγαν τους «κίτρινους» στο +7 (10-17), όμως, στη συνέχεια η Τουρκ Τέλεκομ «έτρεξε» ένα 7-0 και μείωσε στο -1 (21-22). Οι Θεσσαλονικείς με δίποντο του Μποχωρίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο στο +3 (21-24), ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο βρήκαν ξανά λύσεις επιθετικά και ανέβηκαν στο +5 (26-31).



Με καλάθι του Ακιέλ οι Τούρκοι μείωσαν τη διαφορά (35-37), αλλά η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη έβρισκε τον τρόπο να ξεφεύγει (38-44), ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με καλάθι του Μποχωρίδη στο +5 (41-46).



Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με κάποια λάθη, αλλά τα… διόρθωσε με τρίποντο και ασίστ στον Μπλούμπεργκς για το 43-51 στο 23’. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να εγκλωβίσουν επιθετικά τον Άρη και να βρουν λύσεις επιθετικά, μειώνοντας στο -3 (53-56), ενώ με κορυφαίο τον Ουάλας έφεραν το ματς στον πόντο (57-58). Από εκεί και πέρα, όμως, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με πέντε προσωπικούς πόντους του Σταρκ στο τέλος αύξησαν τη διαφορά με το τέλος της περιόδου (59-66).



Με σουτ τριών πόντων του Γκάλινατ ο Άρης έστειλε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (59-69), ενώ παρά την προσπάθεια της Τουρκ Τέλεκομ να παραμείνει στη διεκδίκηση του ματς, οι Θεσσαλονικείς με ένα 0-11 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +18 στο 34’ (62-80). Οι Τούρκοι πάλεψαν στο τέλος, μειώνοντας στο -10 (73-83), όμως, ο Άρης ήταν σοβαρός, έδειξε να θέλει περισσότερο το ροζ φύλλο και στο τέλος το πήρε με σκορ 95-85.



Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-46, 59-66, 85-95



