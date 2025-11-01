Ο Παναθηναϊκός με τη φόρα και την αύρα του Μπενίτεθ που μετρά δυο νίκες στα πρώτα, ισάριθμα παιχνίδια του στον «πράσινο» πάγκο, θα βρεθεί στο Πανθεσσαλικό (01/11, 18:00, Cosmote Sport 2 HD, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) με τον κόσμο στο πλευρό του, προκειμένου να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Ισπανός τεχνικός ακόμα μαθαίνει τους ποδοσφαιριστές του, έχει βρει το ιδανικό στήριγμα στο πρόσωπο και τις δυνατότητες του Πέδρο Τσιριβέγια που τον καταλαβαίνει απόλυτα στα όσα του ζητάει να κάνει στο γήπεδο και συνεχίζει τη δική του αποστολή βελτίωσης της ομάδας.

Το ματς του Κυπέλλου στο Περιστέρι βοήθησε τον Μπενίτεθ να δώσει βάσει και στα όσα μπορεί να ζητήσει, αλλά και να περιμένει από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι στο ρόστερ, έχοντας καταστήσει ξεκάθαρη την πρόθεσή του να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες που μπορούν να προσφέρουν.

Ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού» πήρε στην αποστολή τον Σταμέλλο για να πλαισιώσει τη δυάδα των τερματοφυλάκων, ενώ, επέστρεψαν οι Τσέριν και Τζούριτσιτς.

Από την πλευρά του, ο Χουάν Φεράντο καταλαβαίνει πως ο Βόλος είναι σε κατάσταση που θα πρέπει να μάχεται πολύ περισσότερο στο γήπεδο, αν και προέρχεται από μεγάλα σκορ (3-0 από ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και 5-0 από Ολυμπιακό στο Κύπελλο), οπότε και ψυχολογικά η ομάδα χρειάζεται ανάταση και συγκέντρωση.

Η πιθανή ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μπουζούκης, Σόρια, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς, Τζόκα.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος/Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

