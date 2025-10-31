Φαίνεται ότι Μπαρτζώκας και Ιτούδης ήθελαν να εξουδετερώσουν ο ένας τα ατού του άλλου, τα κατάφεραν κι έτσι το ματς του Ολυμπιακού με την πρωτοπόρο Χάποελ για την 8η αγωνιστική της Euroleague οδηγήθηκε σε ένα σκορ από τα παλιά. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τελικά στο τέλος με 62-58 και αυτό είναι σημαντικό, διότι με διαφορετικό αποτέλεσμα η ομάδα του Ισραήλ θα απομακρυνόταν στη βαθμολογία.

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε στην αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό, τους Λαρεντζάκη, Αντετοκούνμπο, Νετζήπογλου, μαζί με τους Έβανς και Φαλ. Από την άλλη, ο Δημήτρης Ιτούδης ξεκίνησε το ματς με Μίτσιτς, Μπράιαντ, Μάλκολμ, Γουέινραϊτ και Οτούρου, έχοντας εκτός της δωδεκάδας του, εδώ και καιρό, τους τραυματίες Μαντάρ και Καμπόκλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει αρκετά «κρύος» στο παρκέ του ΣΕΦ, επιτρέποντας στην αντίπαλό του να προηγηθεί με 8-2 με σερί πόντους του Μάλκολμ και ένα δίποντο του Οτούρου. Ο Βεζένκοφ με το πρώτο τρίποντο των «ερυθρόλευκων» μείωσε σε 5-7, αλλά ο Γουέινραϊτ απάντησε άμεσα, πριν αναλάβει δράση ο Ντόρσεϊ, κάνοντας με σερί τρίποντά του το 11-10.

Ο Γουόκαπ με νέο τρίποντο «έγραψε» το 14-10 και ο Μιλουτίνοφ με follow το 16-10, όμως η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να μπλοκάρει επιθετικά, με τον Ντόρσεϊ να κάνει τρία διαδοχικά λάθη και με τη Χάποελ να τρέχει στο γήπεδο και να φτιάχνει σερί 9-0, περνώντας μπροστά με 18-21.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Μπλάκνεϊ να ευστοχεί σε τρίποντο, βάζοντας τους φιλοξενούμενους για πρώτη φορά στο +6 (18-24), ο Γουόρντ σκόραρε με όμορφο λέι απ και λίγο αργότερα ο Πίτερς με τρίποντό του έκανε το 23-27, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε καθαρό μυαλό στις επιθέσεις του (εκτελούσε 18 τρίποντα και μόλις 7 δίποντα, έχοντας παράλληλα μόνο 5 ασίστ για 6 λάθη), επιτρέποντας στη Χάποελ να φτιάξει διψήφια υπέρ της διαφορά (22-32).

Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε τρίποντο μετά από 10 σερί άστοχά του σε δύο ματς (είχε 0/6 με Μονακό και ξεκίνησε με 0/4 απόψε), για να μειώσει σε 27-32 και να σηκώσει το ΣΕΦ στο πόδι, ενώ με σερί καλές άμυνες, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και με έναν υπερπολύτιμο Μιλουτίνοφ (8 πόντοι και 8 ριμπάουντ στο πρώτο μισό) ήρθε το 31-34. Ο Μπλάκνεϊ έφτασε τους 13 με τρίποντό του, ενώ ο Οτούρου διαμόρφωσε το 33-39, πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε τρίποντο και να γίνεται ο πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού, ενώ ο Βεζένκοφ έφερε το ματς στον πόντο (38-39), μετά από επιθετικό ριμπάουντ και ασίστ του Γουόκαπ! Η Χάποελ έμεινε χωρίς καλάθι για σχεδόν 5 αγωνιστικά λεπτά, αλλά οι Πειραιώτες συνέχισαν να είναι πολύ νευρικοί και άστοχοι στις επιθέσεις τους, μην καταφέρνοντας να μεταφράσουν τις καλές τους άμυνες σε πόντους στην άλλη πλευρά του παρκέ.

Ο Μάλκολμ κάρφωσε σε αιφνιδιασμό των φιλοξενούμενων για το 38-41, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει κάκιστες επιλογές στις επιθέσεις, μένοντας χωρίς πόντο για 6 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, ούτε η Χάποελ μπορούσε να βρει ρυθμό (έβαλε μόλις 4 πόντους σε ολόκληρο το δεκάλεπτο), με τον Νιλικίνα να κάνει το 40-41 και με τον Χολ να καρφώνει εμφατικά μετά από επιθετικό του ριμπάουντ, για να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό μετά από πάρα πολλή ώρα!

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Γουόρντ να κάνει το 46-43 και με τον Χολ να βγάζει τρομερό alley-oop κάρφωμα από ασίστ Πίτερς για το 48-43, ενώ Μότλεϊ και Τζόουςν μείωσαν σε 48-47. Ο Χολ κάρφωσε ξανά, παίρνοντας και επιθετικό φάουλ από τον Μότλεϊ στην αμέσως επόμενη φάση, ενώ ο Γουόρντ έκανε το 52-47. Ο Μπράιαντ με τρίποντο και ο Μότλεϊ ισοφάρισαν σε 52-52, ο Πίτερς με τρίποντο και ο Βεζένκοφ με καλάθι-φάουλ έβαλαν τον Ολυμπιακό στο +6 (58-52), όμως ο Μίτσιτς με δύο διαδοχικά τρίποντά του ισοφάρισε ξανά.

Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία», ο Μιλουτίνοφ από ασίστ Φουρνιέ έκανε το 60-58 και ο Μίτσιτς έκανε λάθος υπό την ασφυκτική πίεση του Γουόκαπ, όμως ο Πίτερς έχασε την μπάλα μετά από επαναφορά, για να ακολουθήσει επιθετικό φάουλ του Μίτσιτς στον Γουόκαπ, πριν έρθουν δύο βολές του Βεζένκοφ για να διαμορφωθεί το τελικό 62-58!

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Πηγή: skai.gr

