Ενισχύθηκε με έναν... γνώριμο των ελληνικών γηπέδων ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας, προχώρησε στην απόκτηση του 30χρονου Ισραηλινού μεσοεπιθετικού, Όμρι Άλτμαν, ο οποίος από το 2017 ως το 2019 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε από τον Βόλο στον οποίο θα αγωνίζεται ως δανεικός από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Ισραηλινού επιθετικού Omri Altman, με την μορφή δανεισμού από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Omri Altman αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

O Omri Altman τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 24 συμμετοχές στο Ισραήλ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ έχοντας σημειώσει επτά τέρματα.

Ο Omri Altman την περίοδο 2017-19 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΑΕΚ Λάρνακας, Αρούκα (Πορτογαλία), Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φούλαμ.

Ο Omri Altman είναι 3 φορές διεθνής, με την τελευταία του συμμετοχή με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ισραήλ να καταγράφεται στις 8 Ιουνίου 2024 κόντρα στην Ουγγαρία.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Οmri Altman στην οικογένεια της».

