Ανακοίνωσε τον Χάνουσεκ η Athens Kallithea FC

Πολύ δραστήρια μεταγραφικά η Athens Kallithea FC, που ανακοίνωσε ακόμη μία κίνηση μετά από αυτή του του Νικολά Ισιμάτ-Μιρέν.

Συγκεκριμένα, οι νεοφώτιστοι απέκτησαν με κάθε επισημότητα τον αριστερό μπακ Ματέι Χάνουσεκ, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από την κορυφαία κατηγορία της Τσεχίας, έχοντας αγωνιστεί μάλιστα τρεις σεζόν στη Σπάρτα Πράγας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Τσέχου αριστερού wing-back Matej Hanousek με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Hanousek, 31, έχει μεγάλη εμπειρία στην κορυφαία κατηγορία της Τσεχίας, συμπεριλαμβανομένων τριών σεζόν στη Sparta Praha, τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας με την οποία έχει κατακτήσει το Κύπελλο Τσεχίας, προτού συνεχίσει αγωνιζόμενος τις επόμενες τρεις σεζόν στις κορυφαίες κατηγορίες της Πολωνίας και της Τουρκίας.

Γεννημένος στην Πράγα, ο Hanousek ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Dukla Praha, κάνοντας το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία σε ηλικία 19 ετών τον Μάιο 2013. Έχοντας καθιερωθεί ως βασικός τις επόμενες δύο σεζόν, ο Hanousek πήγε στη Jablonec, όπου πέρασε τρεισήμισι σεζόν, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της τρίτης θέσης τη σεζόν 2017/18 και τη συμμετοχή στο UEFA Europa League τη σεζόν 2018/19 που του εξασφάλισαν μεταγραφή στον τσέχικο γίγαντα Sparta Praha τον Ιανουάριο 2019.

Στη Sparta, ο Hanousek κατέγραψε 80 συνολικά συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ τις επόμενες τρεις σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Τσεχίας τη σεζόν 2019/20 και παίζοντας στο UEFA Europa League το 2020/21.

Μετά από εννέα συνεχόμενες σεζόν με 177 συνολικές συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Τσεχίας, ο Hanousek παραχωρήθηκε δανεικός στην πολωνική Ekstraklasa με τη Wisla Krakow το 2021/22 και στην τουρκική Super Lig με τις Gaziantep και Ankaragucu το 2022/23, μέχρι που η Ankaragucu τον απέκτησε με μόνιμη μεταγραφή για τη σεζόν 2023/24, με τον Hanousek να μετράει 37 συνολικές συμμετοχές την τελευταία μιάμιση σεζόν.

Ως διεθνής, ο Hanousek έχει εκπροσωπήσει την Τσεχία με τις Κ-20 και Κ-21 Εθνικές ομάδες.

Καλωσήρθες, Matej».

Matěj Hanousek joins AKFC



The 31-year-old wingback is a veteran of the Czech first division, including several years at Sparta Prague, and spent the last two seasons in the Turkish Süper Lig.



EN: https://t.co/gYJStb6YLK



GR: https://t.co/MUrzssLDyi#AKFC66 pic.twitter.com/BbNQUpUIh6 — Athens Kallithea FC (@AKFC66) August 2, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.