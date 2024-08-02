Λογαριασμός
Πάει να πυροδοτήσει βόμβα με Άλβαρες η Ατλέτικο Μαδρίτης

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης.  

Μια τεράστια μεταγραφή που θα καλύψει και με το... παραπάνω το κενό που άφησε ο Αλβάρο Μοράτα επιδιώκει να φέρει εις πέρας η Ατλέτικο Μαδρίτης!

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μερλό, οι «ροχιμπλάνκος» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, που το τελευταίο διάστημα είχε περάσει το μήνυμα πως δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τον ρόλο του δεύτερου φορ πίσω από τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Ισπανοί έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα αρκετές συναντήσεις με το περιβάλλον του Αργεντινού επιθετικού και επιδιώκουν να έρθουν σε συμφωνία και με τους «πολίτες», που δεν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να τον πουλήσουν, εφόσον όμως ικανοποιηθούν οικονομικά.

Η Ατλέτικο ετοιμάζει πενταετές συμβόλαιο στον Άλβαρες, που αποτελεί διακαή πόθο του Ντιέγκο Σιμέονε για τη γραμμή κρούσης της ομάδας του.

Πηγή: sport-fm.gr

