Στη Ρόμα το «κανόνι» της περσινής La Liga, Αρτέμ Ντόβμπικ

Bρήκε το δικό της... κανόνι η Ρόμα!

Οι «τζαλορόσι» ολοκλήρωσαν την σπουδαία μεταγραφή του Αρτέμ Ντόβμπικ ο οποίος ανακοινώθηκε χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η διάρκεια του συμβολαίου του!

Η ομάδα της Ρώμης, έβγαλε από το ταμείο της 34 εκατ. ευρώ συν μπόνους, ενώ η προηγούμενη του ομάδα, η Τζιρόνα διατηρεί και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, ο Ντόβμπικ αγωνίστηκε στην Τζιρόνα σημειώνοντας 24 τέρματα και μοιράζοντας 10 ασίστ σε 39 ματς βοηθώντας την να εξασφαλίσει τη θέση της στο φετινό Champions League!

