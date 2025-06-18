Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πόλεμος» στο παρκέ: Επεισοδιακό μαλλιοτράβηγμα σε αγώνα μπάσκετ μεταξύ γυναικείων ομάδων - Δείτε βίντεο

Μόλις 46 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ η Fever προηγούνταν με 17 πόντους, ένα σκληρό φάουλ προκάλεσε άγρια σύρραξη στο παρκέ

μπασκετ

Απόλυτο χάος επικράτησε στον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των γυναικείων ομάδων Indiana Fever και  Connecticut Sun.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν ύστερα από μια σκληρή φάση όπου η σταρ της Fever, Κέιτλιν Κλαρκ, χτυπήθηκε και έπεσε στο παρκέ. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Sophie Cunningham ανέκοψε με δυναμικό φάουλ την Jacy Sheldon, προκαλώντας καυγά που οδήγησε σε τρεις αποβολές. Η διαμάχη συνεχίστηκε με αλληλοκατηγορίες παικτριών και προπονητών και τη διαιτησία του αγώνα.

Μόλις 46 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ η Fever προηγούνταν  με 17 πόντους, η Κάνιγχαμ ανέκοψε βίαια τη Σέλντον που πήγαινε για λέι-απ, προκαλώντας άγρια σύρραξη στο παρκέ.

Η φάση οδήγησε σε τρεις αποβολές: της Κάνιγχαμ, της Σέλντον και της παίκτριας των Σαν, Λίντσεϊ Άλεν.

Δείτε το βίντεο: 

Η σύγκρουση ήρθε έπειτα από προηγούμενα χτυπήματα στην Κέιτλιν Κλαρκ, σταρ της ομάδας Fever. Η Σέλντον την είχε τραυματίσει στο μάτι, ενώ η Μαρίνα Μέιμπρι την έριξε με δύναμη στο παρκέ.

Ο προπονητής των Σαν, Ρασίντ Μεζιάν, εξέφρασε την οργή του μετά το τέλος του αγώνα:

«Δεν καταλαβαίνω. Όταν προηγείσαι με 17 πόντους, αυτό το φάουλ είναι απλώς ανόητο και προσβλητικό. Ήταν τελείως αχρείαστο»

Η Κάνιγχαμ, που πήγε στη Fever μέσω ανταλλαγής με τους Φίνιξ Μέρκιουρι, φάνηκε να απαντά μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της να… σηκώνει τους ώμους: 

μπάσκετ

Σόφι Κάνινχαμ/ Πηγή instagram

Από την πλευρά της Ιντιάνα, η απογοήτευση ήταν έκδηλη. Η προπονήτρια Στέφανι Γουάιτ δήλωσε:

«Όταν οι διαιτητές δεν ελέγχουν το παιχνίδι και αφήνουν τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, τότε οι αθλήτριες θα αντιδράσουν. Είναι οι καλύτερες στον κόσμο και υπερασπίζονται η μία την άλλη.»

fever

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ καυγάς γυναίκες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark