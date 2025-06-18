Απόλυτο χάος επικράτησε στον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των γυναικείων ομάδων Indiana Fever και Connecticut Sun.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν ύστερα από μια σκληρή φάση όπου η σταρ της Fever, Κέιτλιν Κλαρκ, χτυπήθηκε και έπεσε στο παρκέ. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Sophie Cunningham ανέκοψε με δυναμικό φάουλ την Jacy Sheldon, προκαλώντας καυγά που οδήγησε σε τρεις αποβολές. Η διαμάχη συνεχίστηκε με αλληλοκατηγορίες παικτριών και προπονητών και τη διαιτησία του αγώνα.

Μόλις 46 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ η Fever προηγούνταν με 17 πόντους, η Κάνιγχαμ ανέκοψε βίαια τη Σέλντον που πήγαινε για λέι-απ, προκαλώντας άγρια σύρραξη στο παρκέ.

Η φάση οδήγησε σε τρεις αποβολές: της Κάνιγχαμ, της Σέλντον και της παίκτριας των Σαν, Λίντσεϊ Άλεν.

The chippiness continues at the end of Fever-Sun 😳



Sophie Cunningham with a hard foul on Jacy Sheldon, who took exception to it.pic.twitter.com/EDdnYx8LLw — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2025

Η σύγκρουση ήρθε έπειτα από προηγούμενα χτυπήματα στην Κέιτλιν Κλαρκ, σταρ της ομάδας Fever. Η Σέλντον την είχε τραυματίσει στο μάτι, ενώ η Μαρίνα Μέιμπρι την έριξε με δύναμη στο παρκέ.

Ο προπονητής των Σαν, Ρασίντ Μεζιάν, εξέφρασε την οργή του μετά το τέλος του αγώνα:

«Δεν καταλαβαίνω. Όταν προηγείσαι με 17 πόντους, αυτό το φάουλ είναι απλώς ανόητο και προσβλητικό. Ήταν τελείως αχρείαστο»

Η Κάνιγχαμ, που πήγε στη Fever μέσω ανταλλαγής με τους Φίνιξ Μέρκιουρι, φάνηκε να απαντά μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της να… σηκώνει τους ώμους:

Από την πλευρά της Ιντιάνα, η απογοήτευση ήταν έκδηλη. Η προπονήτρια Στέφανι Γουάιτ δήλωσε:

«Όταν οι διαιτητές δεν ελέγχουν το παιχνίδι και αφήνουν τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, τότε οι αθλήτριες θα αντιδράσουν. Είναι οι καλύτερες στον κόσμο και υπερασπίζονται η μία την άλλη.»

