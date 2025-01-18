Απόλυτος κόντρα στον «αιώνιο» και... αγκαλιά με την πρωτιά ο Ολυμπιακός.

ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλι, έσπασε το σερί του Παναθηναϊκού και για τρίτη φορά φέτος τον νίκησε σε ντέρμπι κλειδώνοντας το πλεονέκτημα έδρας! Οι «ερυθρόλευκες» σχεδόν έναν μήνα μετά την επικράτησή τους στον τελικό του Σούπερ Καπ, έκαμψαν την αντίσταση των «πρασίνων» στου Ρέντη, 3-1 σετ, φτάνοντας τις 13 νίκες σε 14 ματς στη Volley League γυναικών.

Τα σετ: 25-18, 26-28, 25-18, 25-17

