Βιτόρια: «Θέλουμε να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αρμόζει, στο πιο υψηλό σκαλοπάτι της Ευρώπης»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γλασκώβη, όπου αύριο (22/07, 21:45) θα δώσει την πρώτη του μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρέιντζερς, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League. Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στη Σκωτία με πίστη, φιλοδοξία και ξεκάθαρο στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Ο Ρουί Βιτόρια, στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα, μίλησε για την πρόκληση της Ρέιντζερς, την ετοιμότητα της ομάδας του και τη σημασία της συγκέντρωσης σε κάθε λεπτομέρεια.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Πορτογάλου τεχνικού:



Για το Champions League:



«Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πολλά παιχνίδια μπροστά. Αύριο είναι το πρώτο επίσημο ματς. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, σε αυτό και στη ρεβάνς. Είναι ματς που βλέπουμε με πάθος και φιλοδοξία, με μεγάλη όρεξη. Δεν σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει πιο μετά. Μπορώ να εγγυηθώ πως θα δώσουμε τα πάντα για να περάσουμε. Το τέλος της διαδρομής είναι ένα φως που μας δείχνει πού θέλουμε να πάμε. Έχουμε ένα πρώτο βήμα και θέλουμε να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αρμόζει, στο πιο υψηλό σκαλοπάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».



Για το γεγονός πως και οι δύο ομάδες τώρα ξεκινούν την σεζόν:

«Καμία ομάδα δεν μπορεί τώρα να είναι σε τοπ φόρμα. Υπάρχει η φυσική κατάσταση που θα συνεχίσει να βελτιώνεται για παράδειγμα και εμείς δουλέψαμε πολύ. Συνεχώς οι ομάδες βελτιώνονται αυτή την εποχή. Η προσωπικότητα των παικτών και της ομάδας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο ζευγάρι. Όπως και η συγκέντρωση. Παίζονται τα ματς σε πολύ υψηλό τέμπο. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση από τους παίκτες για να πετύχουν αυτό που πρέπει».



Για τη Ρέιντζερς και τις αναμετρήσεις κόντρα σε Σκωτσέζους:



«Εμείς πιστεύουμε στη φιλοδοξία που έχουμε. Ανήκει στο παρελθόν η ιστορία, δεν έχει σημασία. Η Ρέιντζερς έχει εμπειρία, θέλουμε και εμείς να έχουμε συνεπή παρουσία στο Champions League. Έχουμε παίκτες σε πολύ καλή ηλικία, έμπειρους. Είμαστε σε πολύ καλή στιγμή. Ο αγώνας αύριο μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Η παράδοση μπορεί να υπάρχει πίσω στο μυαλό μας για να μας δώσει μια μικρή ώθηση, αλλά τίποτα παραπάνω. Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Πιστεύω στην ομάδα μας και μόνο κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους μπορείς να γίνεις καλύτερος. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η Ρέιντζερς και πρέπει να δώσουμε το 100% για να πάρουμε αυτό που θέλουμε».



Για το πού θα ήθελε να έχει τελειότητα η ομάδα του στο αυριανό παιχνίδι:



«Συγκέντρωση. Να διαβάζουμε σωστά κάθε στιγμή του παιχνιδιού για να πάρουμε την καλύτερη απόφαση σε κάθε κομμάτι του αγώνα. Σε άμυνα και επίθεση».



Για το αν έχει απόλυτη εικόνα σχετικά με τον αντίπαλο ή περιμένει κάποια έκπληξη:



«Πρέπει να έχουμε ισορροπία συναισθηματικά, να έχουμε συγκέντρωση και να κάνουμε το καλύτερο. Κάθε κατάσταση έχει τα δικά της. Ο προπονητής είναι καινούριος και έχουμε παρατηρήσει τους αγώνες, φιλικά βέβαια. Αυτό που βλέπω είναι ότι ιδέες υπάρχουν, είναι καλές, μπορεί να γίνει πολύ καλή ομάδα η Ρέιντζερς. Έχει διατηρήσει τον κορμό και βοηθάει να βγουν οι ιδέες. Από την άλλη, βέβαια, είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Πρέπει να είμαστε 100% προετοιμασμένοι. Μας βοηθά που συνεχίζουμε από πέρυσι, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να δει περισσότερα πράγματα. Πιστεύω πως είμαστε καλά και στο τέλος θα είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε».



Για το αν νιώθει φέτος πιο σίγουρος για την ομάδα και την άποψή του για την κλήρωση:



«Πάντα είναι πλεονέκτημα, όσο περισσότερο δουλεύεις με τους παίκτες. Δεν ξεχνάω πως μιλάμε για περίοδο που μόλις τελείωσε η προετοιμασία. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Καμία ομάδα δεν είναι σε τοπ φόρμα τώρα, ούτε και η δική μου η ομάδα. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε κρίμα. Αυτοί οι αγώνες ξέραμε πως είναι τώρα. Έχουμε μεγάλη πίστη στις δυνατότητες μας. Σε δύο μήνες από τώρα η ομάδα θα είναι πιο δυνατοί.



Η Ρέιντζερς μού έχει φάει τόση ενέργεια για να δω τις ιδέες τους, να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε, δεν έχω την ενέργεια και τη διάθεση να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Είμαι συγκεντρωμένος στα παιχνίδια αυτά και σε τίποτα άλλο. Μιλάμε για τη Ρέιντζερς, με ένα ανοιχτό φιλικό. Όλα τα άλλα κλειστά. Νέος προπονητές, νέες ιδέες, δεν είναι εύκολο. Χρειάστηκε να δούμε ματς με την προηγούμενη ομάδα του προπονητή, συν ότι άλλο αλιεύσαμε. Θεωρώ πως είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση του αντιπάλου.



Εκτιμώ τη Ρέιντζερς και την άνοδο του ποδοσφαίρου. Η ατμόσφαιρα στη Σκωτία είναι πάντα φανταστική. Όταν μπούμε στο γήπεδο, συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι. Σαν πρώτη αίσθηση είναι φανταστική και την κρατώ στη μνήμη μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.