Με ενωτική, αλλά και… μαχητική διάθεση εμφανίστηκε για μια ακόμα ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το αυριανό (28/11, 19:45) ματς του Παναθηναϊκού με την Ελσίνκι στο ΟΑΚΑ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έδωσε και πάλι μεγάλο βάρος στη σημασία του να γίνει το «τριφύλλι» μια… γροθιά, εξέφρασε την ικανοποίησή του από τη δουλειά και τη βελτίωση της ομάδας του, ενώ επισήμανε πως θα δώσει ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες του ρόστερ!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιτόρια:

Για το τι έχει στο μυαλό του αναφορικά με την συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με βάση την έως τώρα εικόνα του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα οι προπονητές πάντα θέλουμε να βελτιώνουμε τις ομάδες μας, έχουμε τις δικές μας ιδέες και μοντέλο, που θέλουμε να εφαρμόσουμε στην ομάδα. Σίγουρα, θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα καταφέρουμε και να περάσουμε με την λεπτομέρεια. Ό,τι μήνυμα έχουμε περάσει, το έχουν αφομοιώσει πολύ καλά οι παίκτες, θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Μιλάω για όλους τους ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ακόμα, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε αυτήν τη σταθερότητα. Κάτι που δεν είναι εύκολο, για οποιαδήποτε ομάδα, να είναι απόλυτα κυρίαρχη στο γήπεδο σε κάθε ματς. Θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όποιος μας βλέπει να λέει ''ναι, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός'' και αυτή η περίοδος με την καλή απόδοση να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος με όσα έχουμε κάνει αλλά κυρίως με την ανταπόκριση των παικτών».

Για το τι τον παρακίνησε να κάνει την ομιλία στο Αγρίνιο και για το ποια είναι τα εργαλεία ενός προπονητή για να βελτιώσει την αναποτελεσματικότητα της ομάδας: «Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω μετά τα ματς, να μαζεύω τους παίκτες και να τους περνάω ένα πρώτο μήνυμα και τις σκέψεις μου. Ήθελα να αναδείξω ότι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πάρα πολύ, είχαν επίδραση στο αποτέλεσμα. Έδωσα συγχαρητήρια και σε όσους έμειναν εκτός αποστολής επίσης. Με άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένο η συνολική μας αντίδραση, μου έδειξα τα σημάδια της ομάδας που θέλω να βλέπω. Είμαι ικανοποιημένος από το ότι καταφέρνουμε και δημιουργούμε πολλές και ποιοτικές ενέργειες, δείχνοντας θάρρος στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, οπότε θέλουμε να μην ξεχνάμε ότι στόχος μας είναι πάντα το τέρμα. Από την πλευρά μου θέλω να τους δώσω κάποιους αυτοματισμούς για να μπουν με διάφορους τρόπους στην περιοχή και η βελτίωση θα έρθει πρώτα με τις προπονήσεις, αλλά παρέχοντας αυτοπεποίθηση από την δική μας μεριά, μαζί με τα θετικά αποτελέσματα, αλλά και έχοντας οι παίκτες ξεκάθαρες τις κινήσεις, που πρέπει να κάνουν για να έρθουν σε θέση βολής. Τέλειο δεν θα γίνει ποτέ σίγουρα, αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα, πρέπει να το κυνηγήσεις σιγά σιγά, αν είναι κάτι που δεν μου αρέσει είναι να κοροϊδεύω τον κόσμο. Δεν υπάρχει μαγεία, μόνο σκληρή δουλειά, ποιοτική δουλειά και παίκτες με περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης».

Για το ότι επί των ημερών του υπάρχει βελτίωση, αγωνιστική και ψυχολογική, και αν έχει στα πλάνα του να ανοίξει το ροτέισον τώρα που έρχονται σερί παιχνίδια: «Το είπα και πριν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Έχω πει και στους ίδιους ότι λυπάμαι που παίζουν μόνο 11 και άλλοι 5 μπαίνουν αλλαγή, όπως επίσης λυπάμαι που κάποιοι κάνουν εξαιρετική δουλειά στις προπονήσεις, αλλά δεν έχει βρεθεί χώρος να είναι έστω στην αποστολή. Ωστόσο έχουμε βαρύ πρόγραμμα και όλοι θα είναι χρήσιμοι. Άλλοι πιο νωρίς, άλλοι μετά αλλά όλοι θα είναι εκεί. Για εμένα πάντα κρίσιμος είναι ο επόμενος αγώνας, η συγκέντρωση μου είναι πάντα στον αυριανό αγώνα. Υπάρχουν κάποιες πρώτες σκέψεις για τη διαχείριση που πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε τον κυριακάτικο αγώνα. Πάντα υπάρχει χρόνο το μήνυμα είναι ότι όλοι θα είναι σημαντικοί».

Για την εικόνα που έχει για την Ελσίνκι: «Έχουμε κάνει ήδη τη δουλειά που έπρεπε, έχω ένα εξαιρετικό επιτελείο με το οποίο συνεργάζομαι. Γνωρίζω τι τύπου παιχνίδι να περιμένουμε αύριο, είναι μια καλή ομάδα που φαίνεται ότι έχει δουλευτεί, φαίνεται από τις κινήσεις που κάνει αυτοματοποιημένα. Το ματς θα κριθεί από το αν θα μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε τις επιθετικές κινήσεις του αντιπάλου. Θα πρέπει να δείξουμε εξυπνάδα, να κυνηγήσουμε τους κενούς χώρους, αλλά το σημαντικότερο είναι να μπουν οι παίκτες μου με έμπνευση, με καλή ψυχολογία και να είναι πολύ καλά τοποθετημένοι στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο περισσότερο έχουμε αυτή την δομή, θα αυξήσουμε τις πιθανότητες νίκης. Η εμπειρία μου λέει ότι είναι ένας παίκτης που θα κάνει την ενέργεια κλειδί και θα ξεκλειδώσει το ματς».

Για το επίπεδο του πρωταθλήματος και το πώς βλέπει τον ανταγωνισμό: «Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση τώρα, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω παιχνίδια. Να νιώθω τα πράγματα, πώς τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αλλά και διαφορετικά πράγματα όπως το μπάσκετ, να γίνομαι μέρος της κουλτούρας της χώρας που βρίσκομαι. Βλέπω ομάδες με ξεκάθαρες ιδέες, μπορεί να μην καταφέρνουν να τις βγάζουν εκείνη τη στιγμή, αλλά οι προπονητές σκέφτονται καλά, σωστά και οι ομάδες τους ξέρουν τι θέλουν. Το οποίο είναι παρόμοιο με την κατάσταση στην Πορτογαλία. Λείπει όλο το πλαίσιο να είναι σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση, μέσα και έξω από τα γήπεδα».

Για το αν ο Ιωαννίδης είναι έτοιμος για 90λεπτο και τι γίνεται με τους τραυματίες: «Σε λίγο έχουμε την τελευταία προπόνηση, θα κάνουμε τις ακριβείς αξιολογήσεις για το επίπεδο του καθενός. Όποιος είναι στην αποστολή, θα μπορεί να παίξει, οπότε αυτοί οι τρεις έχουν τις πιθανότητές τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε αρκετούς παίκτες που μπορεί να καλύψουν οτιδήποτε χρειαστεί. Κάθε προπόνηση έχει την δική της σημασία όταν υπάρχουν συνεχόμενοι αγώνες, μπορεί στατιστικά 1/3 να μην είναι διαθέσιμος».

Για το ότι η Ελσίνκι έρχεται ξεκούραστη και το τι μαθήματα πήρε από το ματς με την Τζουργκάρντεν: «Πράγματι ότι ο αντίπαλος δεν έχει υποχρεώσεις εδώ και καιρό δεν είναι κάτι σύνηθες, πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να συγκεντρωθούμε όμως στον εαυτό μας και πως θα κάνουμε εμείς καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε απεριόριστο σεβασμό αλλά εκεί πρέπει να συγκεντρωθούμε. Να βγάλουμε τα δυνατά μας σημεία εμείς. Θα πρέπει και στα διαστήματα, που δεν θα είμαστε καλοί, να το διαχειριστούμε αυτό, μέχρι να επανέλθουμε. Όπως στον τελευταίο αγώνα, που το κυνηγήσαμε ως το τέλος και τα καταφέραμε. Να καταλάβουμε τι παγίδες κρίνουν αυτά τα ματς, όπως και ότι είναι μια άλλη διοργάνωση. Οι διαιτητές σφυρίζουν λιγότερο, αφήνουν την ένταση. Αυτό είναι το μάθημα που αντλήσαμε από την Σουηδία, όπου θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε ότι ήταν στα μέτρα μνας το ματς, αλλά δεν παίζουμε μόνοι μας».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο και τι περιμένει να δει από την ομάδα του: «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά και τους παίκτες, και όσο πιο ενωμένοι είμαστε και όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο δυνατότεροι θα είμαστε. Αυτό προσπαθώ αν περάσω στην ομάδα, κάθε αγώνα να τον αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο που να αγωνίζεται η ομάδα μου και αυτό προσπαθώ να περάσω. Δεν θα κερδίσουμε όλα τα ματς, σίγουρα, αλλά αυτή είναι η λύση. Να πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε και να μην φύγουμε από τον στόχο μας. Με αυτό τον τρόπο θα αυξήσουν τις πιθανότητες μας. Οι μεγάλοι καπετάνιοι δεν φαίνονται στα ήρεμα νερά. Για αυτό προετοιμάζουμε και την ομάδα και θα δούμε τι θα μας φέρει αυτή η διοργάνωση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.