Με έναν πολύ πρωτότυπο και… απολαυστικό τρόπο έγινε φέτος η αποκάλυψη της τρίτης εμφάνισης του Παναθηναϊκού AKTOR, με την οποία θα αγωνιστεί την προσεχή Παρασκευή στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Μονακό.

Στο βίντεο του Πάμε Στοίχημα, που είναι Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για 9η συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο, πρωταγωνιστούν οι Ντίνος Μήτογλου και Ιωάννης Παπαπέτρου σε ρόλο gamers.

Special guest ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος, ως από μηχανής Θεός, εισβάλλει στον χώρο και δίνει λύση στο…πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δύο συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.