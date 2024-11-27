H απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα ότι ήθελε να βλάψει τον εαυτό του, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για τα σημάδια που είχε στο πρόσωπό του, μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με τη Φέγενορντ… σήκωσε αρκετή σκόνη.



Μοιραία, λόγω της έκτασης που πήρε το θέμα τόσο με την εικόνα όσο και τα λεγόμενα του Ισπανού τεχνικού των «πολιτών», εκείνος αποφάσισε να απολογηθεί, μέσω του λογαριασμού του στο «Χ».



«Αιφνιδιάστηκα με ερώτηση στο τέλος της συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρίτης αναφορικά με μία γρατζουνιά που εμφανίστηκε στο πρόσωπό μου και εξήγησα ότι μία γερή νυχιά το προκάλεσε κατά λάθος αυτό. Η απάντησή μου δεν είχε πρόθεση σε καμία περίπτωση να αστειευτώ με το τόσο σοβαρό ζήτημα του αυτοτραυματισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.



Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι πολύς κόσμος υποφέρει με ζητήματα ψυχικής υγείας κάθε ημέρα και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να καταδείξω έναν από τους τρόπους μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να ζητήσει βοήθεια, καλώντας τη γραμμή των Samaritans στο 116 123 η στέλνοντας email sto jo@samaritans.org».

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3) November 27, 2024

