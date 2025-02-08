Βιτόρια: Ο αποκλεισμός δεν αμαυρώνει την εικόνα μας, μπορούμε να νικήσουμε σε κάθε γήπεδο

Για ανάγκη συνέχισης στο δρόμο των καλών αποτελεσμάτων έκανε λόγο ο Ρουί Βιτόρια για τον Παναθηναϊκό ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη, τονίζοντας μάλιστα στη Nova πως: «Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να κερδίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο».

Ο Πορτογάλος κόουτς στάθηκε και στην απογοήτευση που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου, λέγοντας: «δεν μπορεί να αμαυρώσει την πολύ καλή εικόνα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα».



Αναλυτικά οι δηλώσεις του :



Για την αναμέτρηση με τον Άρη στο "Βικελίδης": "Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα αυτά που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Θεωρώ πως η αντίπαλη ομάδα, είναι μία καλή ομάδα, με αρκετά καλή οργάνωση στο παιχνίδι της, έχει τους ποδοσφαιριστές, τις μονάδες, δηλαδή, που έχουν την ατομική ποιότητα και μπορούν να κάνουν τη διαφορά, παίζει στο γήπεδό της, με τους φιλάθλους της στο πλευρό της.



Εμείς σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά θεωρώ πως έχουμε παίξει πάρα πολλά τέτοιου ίδιους παιχνίδια, σε αντίστοιχες συνθήκες. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να κερδίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο, με σεβασμό στην αντίπαλη ομάδα. Οπότε θέλουμε να κάνουμε κάτι δυνατό, θέλουμε τη νίκη, για να συνεχίσουμε να είμαστε στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας".



Για την ψυχολογική κατάσταση των παικτών του μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον Ολυμπιακό: "Θεωρώ πως βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Σίγουρα το τελευταίο αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο θα θέλαμε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θεωρώ, ότι αυτό, δεν μπορεί να αμαυρώσει την πολύ καλή εικόνα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα, την καλή δουλειά που έχουμε κάνει με τους ποδοσφαιριστές, την προσπάθεια που έχουν δείξει να κατανοήσουν αυτά που θέλουμε να τους πούμε και το πως τα έχουν εφαρμόσει στον αγωνιστικό χώρο.

Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε στο δρόμο των καλών αποτελεσμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε ματς έχει τη δική του ιστορία, σε αυτά που μπορούμε να ελέγχουμε, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό στον επόμενο αγώνα. Έχουμε έναν δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος αγωνίζεται στην έδρα του κι έχει τις δικές του φιλοδοξίες. Κι εμείς, όμως έχουμε τις δικές μας και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος".

