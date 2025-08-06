Βιτόρια: «Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μία ομάδα με ποιότητα και αποφασιστικότητα»

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να θέλουν να ξεγράψουν τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς, στοχεύοντας στη League Phase του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση και αναφέρθηκε στην ποιότητα που έχει η ομάδα του, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να χαλάσει το παιχνίδι των Ουκρανών, αν το «τριφύλλι» θα θέλει να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου:



Για το ματς με την Σαχτάρ:

«Εγώ πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Θα αντιμετωπίσουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Και τα δύο τα ματς κόντρα στην Μπεσίκτας τα κέρδισαν δίκαια. Έχουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές. Οι περισσότεροι απ' αυτούς παίζουν μαζί αρκετό καιρό και βρίσκονται καλά μεταξύ τους, έχουν δημιουργήσει αυτοματισμούς.



Από την άλλη έχουν ποιοτικούς Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές στην μεσοεπιθετική γραμμή. Κατά την άποψή μου θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της φάσης που βρισκόμαστε, αν όχι την καλύτερη.



Αυτός είναι ο ρεαλισμός. Από την άλλη αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την ποιότητα της ομάδας που φαίνεται απ' όσα δείξαμε στους αγώνες και δείχνουμε καθημερινά στις προπονήσεις.



Ναι μεν αποκλειστήκαμε κόντρα στην Ρέιντζερς, όμως δείξαμε μια ομάδα με αποφασιστηκότητα και ποιότητα και αρκετά άλλα στοιχεία κι αυτό μας δείχνει ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση αν διορθώσουμε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπως η τύχη και η αναποτελεσματικότητα».



Για τον βαθμό ετοιμότητας του Ζαρουρί και μία συμβουλή που θα έδινε στον Γιώργο Βαγιαννίδη:

«Για τον Ζόρζε Κόστα έχω να πω ότι ήταν μεγάλο χτύπημα για όλους εμάς στην Πορτογαλία. Έκανε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Όσον αφορά τον Ζαρουρί είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι σημαντικός για μας. Έχει κάνει λίγες προπονήσεις, όχι αρκετές, θα θέλαμε να είναι και νωρίτερα μαζί μας, αλλά έτσι λειτουργεί η αγορά. Μετά το πέρας της σημερινής προπόνησης θα δούμε την ετοιμότητά του, όπως και για τους υπολοίπους.



Για τον Βαγιαννίδη. Μου αρέσει πάρα πολύ οι ποδοσφαιριστές που προπονώ να βελτιώνουν την ζωή τους σε όλα τα επίπεδα. Από την δική την πλευρά θα ήθελα να τον έχω εδώ, αφού μιλάμε για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που ξέρει τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, όμως καταλαβαίνω πως και ο ίδιος πρέπει να κοιτάξει το καλύτερο για τον ίδιο.



Κατά την άποψή μου όντας μέλος της ακαδημίας κι έχοντας αγωνιστεί και στην μεγάλη ομάδα, μπορεί να μεταφέρει όσα έχει πάρει και στην Σπόρτινγκ. Δεν είναι 100% ακόμα ολοκληρωμένος παίκτης, όμως αν βελτιώσει κι αυτά που του μένουν τότε σίγουρα μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Είναι έτοιμος για το βήμα της Σπόρτινγκ κι εγώ του εύχομαι κάθε επιτυχία.



Το γεγονός πως δεν είναι πια μαζί μας, δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν αρνητικό. αλλά σαν ότι πάει στην Ευρώπη να διαφημίσει την ομάδα και να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο σε μία μεγάλη αλυσίδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να κάνει το βήμα παραπάνω και ο Παναθηναϊκός με μεγάλη χαρά τον βοήθησε».



Για το τι πρέπει να κάνουν απέναντι στη Σαχτάρ:

«Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μιλάμε για πολύ δυνατή ομάδα και μονάδες που έχουν καλή χημεία. Εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και ανταγωνιστικοί σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο στην αντίπαλη περιοχή, στις μονομαχίες, σε μία στιγμή που θα χρειαστεί σε όλα.



Θα πρέπει να έχουμε την κατοχή της μπάλας και να μην τους αφήσουμε να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, ώστε να τους χαλάσουμε το παιχνίδι τους. Πρέπει όπως κάναμε και με την Ρέιντζερς να κάνουμε κλεψίματα ψηλά για να τους δημιουργήσουμε προβλήματα»



Για τον ρόλο των απουσιών:

«Σίγουρα έχουν ζητήματα και οι δύο ομάδες. Η αντίπαλη ομάδα έχει ποιότητα και λύσεις για να αντικαταστήσει όσους λείψουν. Κι εμείς από την δική μας την πλευρά, αν και το ρόστερ μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουμε κι εμείς λύσεις, Θέλουμε να έχουμε δύο παίκτες ισάξιους σε κάθε θέση και το έχω πει αυτό και στους παίκτες μου. Υπάρχει η κατάλληλη ποιότητα για να αντικατασταθούν όσοι παίκτες δεν μπορούν να αγωνιστούν. Δεν θέλω κανένας παίκτης της ομάδας να νιώθει πως θα είναι a priori βασικός»



Για τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι παίκτες την κατάσταση με την Ρέιντζερς:

«Η εμπειρία που έχω καθ' όλη την διάρκεια της καριέρας μου πρώτα πρώτα είναι πως δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε καταστάσεις. Τα παιχνίδια με την Ρέιντζερς έχουν περάσει. Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Αυτό κάνει τους πραγματικούς πρωταθλητές. Ξεπερνούν ότι έχει συμβεί και κρατάνε από κείνο τον αγώνα ότι πρόκειται να τους βοηθήσει. Το πιο δύσκολο κομμάτι στο ποδόσφαιρο είναι να δημιουργείς καλές τελικές. Εμείς αυτό το είχαμε. Όσον αφορά το τελείωμα της φάσης θέλει αποτελεσματικότητα, έμπνευση ακόμα και τύχη. Έχουμε ποδοσφαιριστές με μεγάλη ποιότητα που έχουν δείξει πως μπορούν να αφήνουν πίσω τους τέτοιες καταστάσεις. Λυπάμαι γιατί κάναμε παραπάνω αρκετά για να περάσουμε την Ρέιντζερς. Έτσι όπως την πατήσαμε εκεί, μπορεί να έρθουν άλλα ματς που θα βάλουμε γκολ με λιγότερες τελικές. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, είμαι σίγουρους».

