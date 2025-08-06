Έβερτον: Σε επαφή με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Γκρίλις

Οι δρόμοι της Μάντσεστερ Σίτι και του Τζακ Γκρίλις αναμένεται να χωρίσουν το φετινό καλοκαίρι, με τον Άγγλο να μην πείθει πλέον τον Πεπ Γκουαρδιόλα ότι μπορεί να βοηθήσει τους «πολίτες» στη νέα σεζόν που είναι έτοιμη να ξεκινήσει.



Η απόδοση του Γκρίλις τα τελευταία χρόνια έχει πέσει δραματικά, ενώ για πολλούς δεν κατάφερε να δικαιολογήσει ποτέ τα, περίπου, 120 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η Σίτι για χάρη του.

Μετά από τέσσερα χρόνια με τη γαλάζια φανέλα όλα δείχνουν ότι ο Γκρίλις θα αποχωρήσει και ρεπορτάζ από το Νησί αναφέρουν ότι έντονα για την περίπτωση του ενδιαφέρεται η Έβερτον, με τον Ντέιβιντ Μόγες να θέλει να τον εντάξει στο ενεργό δυναμικό της ομάδας του.

🚨 Everton have opened talks with Manchester City for Jack Grealish.



