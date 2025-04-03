Βιτόρια: Ετοιμάζει το πλάνο ενόψει ΑΕΚ με δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας

Ο Ρουί Βιτόρια είδε ξανά τους ίδιους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα της πρωινής προπόνησης της Πέμπτης και τους ίδιους ν' απουσιάζουν και να κάνουν ατομικό.



Με διαφορετικούς ρυθμούς συνέχισαν γι' ακόμα μια μέρα οι Μπακασέτας, Κώτσιρας και Σένκεφελντ.

Ο Ρουί Βιτόρια προετοιμάζει την ομάδα του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, δουλεύοντας πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας, με επιθυμία την επιβολή απέναντι στον αντίπαλο, ενώ, το πρόγραμμα στο Κορωπί περιελάμβανε μεταξύ άλλων και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.