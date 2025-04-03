Λογαριασμός
Ετοιμάζει το πλάνο ενόψει ΑΕΚ με δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας ο Βιτόρια

Με αμετάβλητο απουσιολόγιο και με αρκετή δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ

Βιτόρια: Ετοιμάζει το πλάνο ενόψει ΑΕΚ με δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας

Ο Ρουί Βιτόρια είδε ξανά τους ίδιους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα της πρωινής προπόνησης της Πέμπτης και τους ίδιους ν' απουσιάζουν και να κάνουν ατομικό.

Με διαφορετικούς ρυθμούς συνέχισαν γι' ακόμα μια μέρα οι Μπακασέτας, Κώτσιρας και Σένκεφελντ.

Ο Ρουί Βιτόρια προετοιμάζει την ομάδα του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, δουλεύοντας πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας, με επιθυμία την επιβολή απέναντι στον αντίπαλο, ενώ, το πρόγραμμα στο Κορωπί περιελάμβανε μεταξύ άλλων και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Παναθηναϊκός Ρουί Βιτόρια ΑΕΚ
