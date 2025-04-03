Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το «καταραμένο» 1-0 κόντρα στην ΑΕΚ που τον «κυνηγάει» από το 2017

Ο Παναθηναϊκός έχει μία «κατάρα» κόντρα στην ΑΕΚ που τον κυνηγάει από το 2017 και καλείται να τη σπάσει

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με τις δύο ομάδες να παλεύουν για τη 2η θέση η οποία δίνει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από βαριές ήττες όσον αφορά το πρωτάθλημα κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα και θέλουν “σβήσουν” αυτές τις δύο ήττες με μία νίκη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΑΕΚ
