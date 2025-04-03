Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με τις δύο ομάδες να παλεύουν για τη 2η θέση η οποία δίνει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από βαριές ήττες όσον αφορά το πρωτάθλημα κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα και θέλουν “σβήσουν” αυτές τις δύο ήττες με μία νίκη.

