Μπαρτζώκας: «Μας δυσκολεύουν οι απουσίες - Έχουμε κίνητρο να κρατήσουμε την πρώτη θέση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Βερολίνο ενόψει της αναμέτρησης με την Άλμπα (04/04, 21:00) και αυτό που θέλησε να καταστήσει σαφές είναι πως δεν είναι αδιάφοροι οι «ερυθρόλευκοι» για την αναμέτρηση.



«Έχοντας σχεδόν όλη τη front line έξω, πρέπει να παίξουμε με σχήματα με φόργουορντ κλπ. Προφανώς χρειάζεται μια διαχείριση στον τομέα των ριμπάουντ, ποιο θα είναι το spacing στο γήπεδο, αλλά το έχουμε ξανακάνει κάποια διαστήματα τώρα τελευταία λόγω των αναγκών και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε καλά. Θα έχουμε κίνητρο θέλουμε να κρατήσουμε την πρώτη θέση, δεν είμαστε αδιάφοροι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε αν είναι δυνατόν τα 2 τελευταία παιχνίδια και να βγούμε πρώτοι» είπε ο κόουτς των Πειραιωτών, που στάθηκε και στους τραυματίες, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής.

«Έχουμε πολλές απουσίες οι οποίες δυσκολεύουν τις προπονήσεις μας, την προετοιμασία για τέτοια παιχνίδια αλλά και κατ' επέκταση το επίπεδο της απόδοσής μας. Είμαστε 11, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η Άλμπα πάντα είναι μια ομάδα που ανεξάρτητα τη βαθμολογική της θέση ή τη χρονική στιγμή, πάντα παίζει για να κερδίσει. Απόδειξη το τί έχει κάνει στα τελευταία ματς. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ότι παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο. Αυτό μπορεί να λέει κάτι...



Ευτυχώς για εμάς όλοι είναι σε μια διαδικασία επιστροφής. Οι περισσότεροι πολύ σύντομα. Δηλαδή, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Φαλ θα παίξουν με την Μακάμπι εκτός απροόπτου. Κι οι Γούοκαπ - Έβανς είναι στο τελικό στάδιο. Ο Βιλντόζα θα καθυστερήσει λίγο. Θεωρούμε ότι θα είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στα πλέι οφ».



Όσο για τον Κίναν Έβανς και τις πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί, ο κόουτς Μπαρτζώκας σχολίασε:



«Ο Κίναν έκανε αυτή τη βδομάδα ομαδικές προπονήσεις. Θεωρητικά θα έπρεπε να παίξει μετά από 10 μέρες επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή να κάνει 2-3 βδομάδες ομαδικές προπονήσεις μετά από απουσία ενός χρόνου. Ταξιδεύει μαζί μας και έχουμε μια προπόνηση σήμερα και θα συζητήσουμε όλοι μαζί, κι εγώ μαζί του, το πώς νιώθει. Στις προπονήσεις είναι πολύ καλός, αλλά δεν πρέπει να βιαστούμε, πρέπει κι αυτός να νιώσει ψυχολογικά καλά».

