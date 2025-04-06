Λουτσέσκου: «Όλοι είναι στον ίδιο δρόμο, ενδεχομένως αυτό να μην ίσχυε πριν»

Εξαργυρώνοντας το τρομερό πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού και συνεχίζει απόλυτος στα playoffs της Stoiximan Super League.



Μετά την αναμέτρηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου αυτά που βλέπει να έχουν αλλάξει στην ομάδα του κατά τη διάρκεια των playoffs, εκθείασε το μαχητικό πνεύμα των παικτών του, αλλά και την απόδοση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:



Για το ποια στοιχεία είχε ο ΠΑΟΚ για να κυριαρχήσει στο πρώτο μέρος και να πάρει και μια σημαντική νίκη:



«Ο Ολυμπιακός έχει πνεύμα νικητή ως ομάδα με φοβερή νοοτροπία και δουλειά και είναι στην πρώτη θέση στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν για αυτόν τον λόγο. Επομένως, με μια νίκη σαν αυτή παίρνουμε ακόμη περισσότερο αυτοπεποίθηση και μας δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχω πει για τη διάρκεια της σεζόν, τα έχω εξηγήσει, είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ και κάθε άνθρωπος περνάει δύσκολες καταστάσεις.



Πλέον είμαστε σε μια περίοδο που "επιστρέψαμε" κυρίως στο μυαλό στις τρεις εβδομάδες της διακοπής, δουλέψαμε καλά και πήραμε δύο σημαντικές νίκες στα ντέρμπι. Σε αυτή την περίοδο, αρχίζοντας από το ματς με την ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα, διαπίστωσα πως έχω ένα γκρουπ από μαχητές, όλοι είναι στον ίδιο δρόμο, ενδεχομένως αυτό να μην ίσχυε πριν. Όλοι οι παίκτες, είτε αυτοί που ήταν στην ενδεκάδα, είτε ήρθαν ως αλλαγή, αξιολόγησαν τέλεια κάθε κατάσταση και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε και πάλι καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ και αν είναι πρόκληση να παίζεις πάντα απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα:



«Πάντα είναι ωραίο να προετοιμάζεσαι για αυτά τα παιχνίδια και να παίζεις με τέτοιους αντιπάλους. Είναι παιχνίδια που έχεις τη χαρά να τα προετοιμάζεις. Παίζεις απέναντι σε ομάδες που έχουν ποιότητα και είναι ωραία αυτά τα ματς και ειδικά όταν το κερδίζεις».



Για τον Κωνσταντέλια και το γεγονός ότι πλέον «τελειώνει» τις φάσεις, κάτι που δεν βλέπαμε συχνά στο προηγούμενο διάστημα:



«Ο Γιάννης είχε μια περίπλοκη χρονιά, ένα περίπλοκο καλοκαίρι με την προετοιμασία αφού είχε χάσει κάποιες μέρες από την προετοιμασία και μπήκε απευθείας στα επίσημα. Αλλά βήμα-βήμα μέσα στη χρονιά επανήλθε, ανέβαινε και είμαστε σε ένα ευχάριστο σημείο να βλέπουμε την ποιότητα του και να βοηθά την ομάδα.



Το κλειδί της ομάδας πλέον, κάτι που δεν είχαμε τον περασμένο χρονικό διάστημα, είναι πως κάθε παίκτης παλεύει για την ομάδα, για κάθε χαμένη μπαλιά και το πώς δουλεύει για την ομάδα για το πώς τρέχει. Έτσι μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Γιάννη αλλά για όλους τους παίκτες. Αυτό το στοιχείο το έχουμε πλέον».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.