Μπορεί να άργησε, αλλά επιτέλους λειτούργησε το δικαστικό σύστημα της Ισπανίας στις ρατσιστικές επιθέσεις οπαδών προς ποδοσφαιριστές!



Και αυτό διότι, το μεσημέρι της Δευτέρας (10/06), τρεις οπαδοί της Βαλένθια καταδικάστηκαν σε 8 μήνες φυλάκισης και σε 2 χρόνια απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τη ρατσιστική επίθεση προς τον Βινίσιους που είχε λάβει χώρα στις 21 Μαΐου του 2023 στο Μεστάγια.

Λίγες ώρες μετά την εξέλιξη αυτή, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε το δικό του και μάλιστα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αυτή η πρώτη ποινική καταδίκη στην ιστορία της Ισπανίας δεν είναι μόνο για εκείνων, αλλά για όλους τους μαύρους αθλητές και πολίτες της χώρας!



Αναλυτικά το ποστάρισμα του Βινίσιους:



«Πολλοί μου ζήτησαν να το αγνοήσω, πολλοί άλλοι είπαν ότι ο αγώνας μου ήταν μάταιος και ότι έπρεπε απλώς να «παίξω ποδόσφαιρο».



Αλλά, όπως έλεγα πάντα, δεν είμαι θύμα ρατσισμού. Είμαι βασανιστής των ρατσιστών. Αυτή η πρώτη ποινική καταδίκη στην ιστορία της Ισπανίας δεν είναι για μένα. Είναι για όλους τους μαύρους.



Μακάρι άλλοι ρατσιστές να φοβούνται, να ντρέπονται και να κρύβονται στις σκιές. Διαφορετικά, θα είμαι εδώ για να μαζέψω. Ευχαριστώ τη La Liga και τη Ρεάλ Μαδρίτης που βοήθησαν σε αυτήν την ιστορική πεποίθηση. Έπονται περισσότερα…»

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

