Βεζένκοφ: Είμαστε όλοι μαζί, να κατακτήσει τη Euroleague ο Σπανούλης

Είμαστε όλοι μαζί»… αυτό το μήνυμα έστειλε ο Σάσα Βεζένκοφ, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), πριν ξεκινήσει η προπόνηση του Ολυμπιακού, στην Etihad Arena, του Άμπου Ντάμπι, η τελευταία πριν από τον αυριανό «μικρό τελικό» με τον Παναθηναϊκό (25/5, 17:00), στο φάιναλ φορ της Euroleague.

Αυτό είπαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, στους παίκτες του Ολυμπιακού, μετά την απρόσμενα χαμηλή «πτήση» τους στον ημιτελικό με τη Μονακό χθες (23/5) που τους στέρησε την πρόκριση στον τελικό, όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βεζένκοφ. Τα συναισθήματα… απογοήτευσης για την απώλεια της ευκαιρίας να διεκδικήσει αυτός και οι συμπαίκτες του τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο των «ερυθρόλευκων» είχαν καταλαγιάσει για τον Βεζένκοφ... κάπως… την επομένη του ημιτελικού. Παραδέχτηκε πως ούτε εκείνος ούτε οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να κοιμηθούν.

Απέδωσε στην άμυνα της Μονακό, αλλά και στη δική του ευθύνη το γεγονός πως δεν κατάφερε να… πλησιάσει έστω στον αληθινό… Σάσα Βεζένκοφ, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έστειλε το εξής μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά που ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι: «Τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ. Ξέρουμε ότι ήταν τρομερά δύσκολο ταξίδι, μακρινό και τους ευχαριστούμε που μας ακολούθησαν και μέχρι εδώ».

Για να ευχηθεί στον Βασίλη Σπανούλη να κατακτήσει την Euroleague κόντρα στη Φενερμπαχτσέ αύριο (25/5).

Αναλυτικά, ο Σάσα Βεζένκοφ δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ):

-Και τέλος, καθώς έχετε συνυπάρξει ως συμπαίκτες με τον Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό και είσαι κάπως σαν… πνευματικό παιδί του, πως είδες εσύ τη δική του επιτυχία με τη Μονακό;

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Στους πέντε μήνες που βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Μονακό έχει δείξει τρομερό έργο. Τον έχουμε δει και με το Περιστέρι και αύριο ο Βασίλης Σπανούλης είναι έτοιμος να κατακτήσει μια Ευρωλίγκα! Και του το ευχόμαστε ολόψυχα να το καταφέρει!».

-Σάσα, πως πέρασε η χθεσινή νύχτα για εσένα προσωπικά, αλλά και για τους συμπαίκτες σου;

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Εντάξει, δύσκολα… Όταν χάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι και ειδικά σε ένα φάιναλ φορ… δεν κοιμάσαι. Σε κυριεύουν τα συναισθήματα, οι σκέψεις, αλλά σήμερα είναι μια καινούρια ημέρα. Ο χρόνος θα περάσει και θα είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται μπροστά μας».

-Είσαι ένας απίστευτος αθλητής και παίκτης, και χθες για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν έμεινες σε μονοψήφιο νούμερο πόντων. Ποιος ήταν ο λόγος; Γιατί σε εμάς που σε βλέπαμε απ' έξω φάνηκε να μην έχεις την ενέργεια που έχεις τις άλλες φορές;

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Εντάξει, έπαιξαν και άμυνα οι αντίπαλοι. Προσπάθησα να βρω τους χώρους που ήθελα, δεν έκανα το παιχνίδι που ήθελα κι εγώ. Από εκεί και πέρα αφήνω την κριτική στην άκρη. Ξέρω τι έφταιξε και τι δεν έκανα σωστά και έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος να δείξουμε ότι είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα».

=Συνολικά ως ομάδα, αποδίδεις την ήττα κυρίως στην άμυνα της Μονακό ή στη δική σας επιθετική δυστοκία;

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Νομίζω ότι ήταν λίγο απ' όλα. Νομίζω ότι για να δώσεις μόνο 10 ασίστ, κάποιος σε ανάγκασε να μείνεις στις 10. Οπότε πρέπει να δώσουμε κάτι και στη Μονακό. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Έκαναν καταπληκτική δουλειά, είχαν ένα πλάνο, το ακολούθησαν 100% και εμείς βγήκαμε από όλες τις γωνίες που παίζουν, από όλα τα συστήματα που κάνουμε και αναλωθήκαμε σε κάποιες κακές επιλογές».

-Ο κόουτς Μπαρτζώκας και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι σας μίλησαν… τι σας είπαν μετά τον αποκλεισμό;

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Είμαστε όλοι μαζί».

-Τον λένε… άχαρο «μικρό τελικό». Είναι η 3η θέση, απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή (25/5) μια θέση παρηγοριάς για εσάς;

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Δεν νομίζω ότι αυτός ο "μικρός τελικός" πρέπει να υφίσταται κατά την άποψη μου, Μπαίνουμε να παίξουμε… είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να δώσουμε το παρών το 100%. Να κερδίσουμε. Να τελειώσει η σεζόν της Ευρωλίγκας με μία νίκη και να αφοσιωθούμε από την Παρασκευή στη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος».

-Ένα μήνυμα από εσένα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Σάσα:

ΒΕΖΕΝΚΟΦ: «Τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ. Ξέρουμε ότι ήταν τρομερά δύσκολο ταξίδι, μακρινό και τους ευχαριστούμε που μας ακολούθησαν και μέχρι εδώ».

