Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP των playoffs

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP των playoffs της Euroleague και έγινε ο πρώτος παίκτης που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Βεζένκοφ: MVP των playoffs

Οι εμφανίσεις του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εντυπωσιακές και η Euroleague του απένειμε το βραβείο του MVP των playoffs, το οποίο δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σειρά με τη «βασίλισσα» έχοντας κατά μέσο όρο 19 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα και είχε την κορυφαία παρουσία όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά στα playoffs.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοφ Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark