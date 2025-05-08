Βεζένκοφ: MVP των playoffs

Οι εμφανίσεις του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εντυπωσιακές και η Euroleague του απένειμε το βραβείο του MVP των playoffs, το οποίο δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.



Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σειρά με τη «βασίλισσα» έχοντας κατά μέσο όρο 19 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα και είχε την κορυφαία παρουσία όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά στα playoffs.

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP! 🤩👏



Congratulations to @Olympiacos_BC's forward @SashaVezenkov who was truly UNSTOPPABLE this postseason! 🔥



Check out some of his best Playoff moments below! ⬇️



‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/qED9k0RUCE May 8, 2025

