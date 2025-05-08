Λουίς Ενρίκε: «Μακάρι να είχα τη μικρή μου πάλι στο χορτάρι, με τη σημαία…»

Την έχασε σε ηλικία 9 ετών. Υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν γονιό; Κι όμως, εκείνος προτιμά να σκέφτεται πως σε αυτά τα 9 χρόνια, η αδικοχαμένη Σάνα έζησε μαζί του και με την υπόλοιπη οικογένεια όσα καλύτερα θα μπορούσε να προλάβει.



Έχοντας στείλει την Παρί Σεν Ζερμέν στον μεγάλο τελικό του Champions League, ο Λουίς Ενρίκε θυμήθηκε τις στιγμές που είχε τη μικρούλα του μαζί, να γιορτάζουν για το ευρωπαϊκό της Μπαρτσελόνα, το 2016 και είπε στη Marca:

«Θυμάμαι έχω μια φωτογραφία μ’ εκείνη στον αγωνιστικό χώρο και με μια σημαία της Καταλονίας. Μακάρι να μπορούσε να είναι ξανά εκεί με την σημαία της Παρί. Ξέρω ότι σωματικά δεν θα είναι, αλλά είναι μαζί μου κάθε στιγμή, πνευματικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα…».

Luis Enrique. A world class coach who deserves the very best. pic.twitter.com/TH2VQpObll — Colin Millar (@Millar_Colin) May 7, 2025

