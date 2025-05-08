Final 4 BCL: Μακράν πρώτη η Μάλαγα, τελευταία η ΑΕΚ

Η Μάλαγα έχει με διαφορά το μεγαλύτερο μπάτζετ στο Final 4 του Basketball Champions League, που διεξάγεται από αύριο στη SUNEL Arena των Άνω Λιοσίων. Η οικοδέσποινα ΑΕΚ, αντίπαλος των Ανδαλουσιανών στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής, έχει το μικρότερο μπάτζετ μεταξύ των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου.



Ειδικότερα, η Μάλαγα έχει συνολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 16 εκατ. ευρώ, με το αγωνιστικό μπάτζετ, δηλαδή αυτό για τους μισθούς παικτών και προπονητή, να είναι λίγο πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για ποσό που ανταγωνίζεται ή και ξεπερνά αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας.

, με τη σειρά της, έχει ένα κόστος ρόστερ και τεχνικού τιμ που κατά πληροφορίες είναι περίπου 1,7 με 1,8 εκατ. ευρώ, μετά και τη δαπανηρή προσθήκη του Ρέιτζον Τάκερ. Ασφαλώς, πέρα από το μπάτζετ για την ομάδα, ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει δαπανήσει πολλά χρήματα για να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στη SUNEL Arena, αλλά και για να διευθετηθούν κάποιες οφειλές από το παρελθόν. Επίσης επώμιστηκε κι ένα σημαντικό μέρος του κόστους διεξαγωγής του Final 4 στα Άνω Λιόσια.έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ του Final 4, καθώς ο μεικτός προϋπολογισμός της είναι λίγο πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ το αγωνιστικό της κομμάτι κοστίζει περίπου 7,2 εκατ. ευρώ.Όσο για την, το ρόστερ και το τεχνικό της τιμ κοστίζουν λίγο παραπάνω από 4 εκατ. ευρώ.

