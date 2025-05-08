Σάκοτα: «Όταν ήρθα θέλαμε να γίνουμε η ΑΕΚ που όλοι αναγνώριζαν»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έπειτα από 7 χρόνια οδήγησε την ΑΕΚ σε ακόμα Final Four του BCL και όπως το 2018 θα επιχειρήσει να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της Ένωσης.



Ο Σέρβος κόουτς μίλησε για το όραμα που υπήρχε στην ομάδα από την αρχή της σεζόν, αλλά και την επιθυμία του Μάκη Αγγελόπουλου να τον φέρει πίσω στον Δικέφαλο.

Αναλυτικά:



«Όλοι ξέρουν την ιστορία μου από το 2001 με την ομάδα. Ο πρόεδρος με έπεισε να έρθω στην ομάδα από την αρχή. Όταν ήρθα θέλαμε να γίνουμε η ομάδα που όλοι αναγνώριζαν. Όσο προχωρούσε η σεζόν παίζαμε όλο και καλύτερα και στην πορεία ήρθε η πρόκριση στο Final Four. Είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε σε ακόμα ένα Final Four».



«Πιστεύω ότι γνωρίζετε τη σχέση μου με την ΑΕΚ. Tα τελευταία χρόνια η ομάδα δυσκολεύτηκε. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε αυτό τον στόχο, να φτάσουμε στο Final Four. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ που όλοι θα παραδεχθούν. Είμαι χαρούμενος που θα βρεθούμε για άλλη μια φορά σε Final Four του BCL».



Για τον τίτλο του αουτσάιντερ που έχει η ΑΕΚ κόντρα στη Μάλαγα: «Στο Final Four παίζει ρόλο το μομέντουμ. Πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Όλοι έχουν τις πιθανότητες τους. Πρέπει να πούμε τι έκανε η Μάλαγα τα τελευταία δύο χρόνια με πέντε τίτλους. Πήραν το τρόπαιο πέρυσι. Είχα στο μυαλό μου να γίνουμε η Μάλαγα κάποια μέρα».



Για τα όπλα της Ουνικάχα: «Μοιράζονται τους πόντους. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποιο αδύναμο σημείο της Μάλαγα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Μελετούμε τα ματς τους, αλλά δεν κάνουν τα ίδια συνέχεια. Το παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο. Παίρνουν πολλά τρίποντα μέσα στο ματς».



Για το πως θα προσεγγίσει το Final Four και τη σύνδεση με το 2018: «Δεν θέλουμε να συγκρίνουμε πράγματα. Αλλά η ατμόσφαιρα θα μοιάζει με εκείνη του 2018. Έχουμε σεβασμό για όλες τις ομάδες. Είχαμε περισσότερα… όπλα το 2018 σε σχέση με τώρα. Φέτος κανείς από τους παίκτες μας δεν έχει ξαναπαίξει σε Final Four BCL. Ο Κουζμίνσκας έχει παίξει πολλά μεγάλα ματς και έχει εμπειρία. Είναι επιτυχημένη η σεζόν μας και τώρα είμαστε στο… bonus. Να είμαστε ρεαλιστές για το ποια είναι η ομάδα που παίζουμε».

