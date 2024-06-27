Τη νέα του μπασκετική «στέγη» στο NBA βρήκε ο Σάσα Βεζένκοφ!



Ο Βούλγαρος φόργουορντ παραχωρήθηκε με ανταλλαγή μαζί με τον Ντέιβιον Μίτσελ από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι έδωσαν ως αντάλλαγμα στους «βασιλιάδες» τον Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς.

Ο Βεζένκοφ ήταν δυσαρεστημένος από τον ρόλο τους στους Κινγκς, με τους οποίους είχε γι' ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Πλέον, αυτό μεταφέρεται στην ομάδα του Καναδά, την οποία μάλιστα προπονεί ο πρώτος Ευρωπαίος head coach στην ιστορία της λίγκας, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ράπτορς είναι μία ομάδα που βρίσκεται σε διαδικασία rebuilding, καθώς τερμάτισε την περασμένη σεζόν στη 12η θέση της Ανατολής και έδωσε τον κορυφαίο παίκτη της, Πασκάλ Σιάκαμ, με ανταλλαγή στους Πέισερς. Πάντως, οι Καναδοί είναι αρκετά γεμάτοι στα φόργουορντ, με παίκτες όπως ο Σκότι Μπαρνς, ο Κέλι Ολίνικ και ο Κρις Μπουσέρ.



Μένει να φανεί αν οι Ράπτορς έχουν σκοπό να διατηρήσουν τον Βεζένκοφ στο δυναμικό τους, ή αν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσουν σε κάποιο πακέτο για άλλη ανταλλαγή. Στην ρούκι του σεζόν ο 29χρονος φόργουορντ είχε 5,4 πόντους (37,5% στα τρίποντα) και 2,3 ριμπάουντ σε 12,2 λεπτά κατά μέσο όρο παίζοντας σε συνολικά 42 αναμετρήσεις.

The Sacramento Kings are trading Davion Mitchell and Sasha Vezenkov to the Toronto Raptors, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024

