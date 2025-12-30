Παναθηναϊκός: Στο ντέρμπι «αιωνίων» θα γίνει … του ριμπάουντ

Λίγες μέρες μείνανε για ένα ακόμα ντέρμπι ΄΄ αιωνίων ΄΄ . Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο T- Center στις 2 Ιανουαρίου . Μπορεί και οι δύο ομάδες να διαθέτουν παίκτες με μεγάλη έφεση στο σκορ αλλά συχνά – πυκνά αποδεικνύεται ότι δεν κερδίζεις μόνο από αυτό.

Μία κατηγορία που είναι ίσως παραμελημένη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες , αλλά στην ουσία είναι πηγή ζωής για τις ομάδες. Αυτή η κατηγορία είναι τα ριμπάουντ , μπορεί μία ομάδα να βάζει πολλά μπροστά αλλά αν δεν έχεις πίσω τους κατάλληλους να παίρνουν τα ριμπάουντ , είναι δύσκολα τα πράγματα.

Πηγή: skai.gr

