Την περίπτωση απόκτησης του Γεράσιμου Μήτογλου εξετάζει η Σαμπντόρια.
Η ιταλική ομάδα μετά τον τραυματισμό του Λορέντσο Βετούτι αναζητά παίκτη για το κέντρο της άμυνας και ο νέος επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Σαμπντόρια, Σαμουελ Καρδένας πρότεινε τη λύση του Έλληνα άσου.
Ο Μήτογλου έχει συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην τον υπολογίζει πια στα πλάνα του για την ομάδα.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.