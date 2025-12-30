Την περίπτωση απόκτησης του Γεράσιμου Μήτογλου εξετάζει η Σαμπντόρια.



Η ιταλική ομάδα μετά τον τραυματισμό του Λορέντσο Βετούτι αναζητά παίκτη για το κέντρο της άμυνας και ο νέος επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Σαμπντόρια, Σαμουελ Καρδένας πρότεινε τη λύση του Έλληνα άσου.

Ο Μήτογλου έχει συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην τον υπολογίζει πια στα πλάνα του για την ομάδα.

