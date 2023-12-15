Πάνω από 600 συμμετέχοντες από 25 χώρες, 340 εταιρείες & 65 ομιλητές στο Front Runners 5.0

Με επιτυχία διοργανώθηκε για 5η χρονιά, το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα με επίκεντρο τον αθλητισμό, τη βιωσιμότητα, τον ρόλο της γυναίκας στον αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό, το “Front Runners in Sports Management 5.0”, από το Sports Management Program και το Sports Management Student Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece και την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Πάνω από 65 επιφανείς ομιλητές, το 35% των οποίων ήταν γυναίκες, συναντήθηκαν στο Front Runners 5.0 με περισσότερους από 600 συμμετέχοντες από 25 διαφορετικές χώρες και πάνω από 340 εταιρείες, που σχετίζονται με την αθλητική βιομηχανία και παρακολουθήσαν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του αθλητικού τουρισμού, της βιωσιμότητας και της αθλητικής βιομηχανίας.

Οι Χαιρετισμοί των Επισήμων

Το συνέδριο άνοιξε μέσω βίντεο χαιρετισμού η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ο Τουρισμός και ο Αθλητισμός είναι δύο τομείς που κινητοποιούν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.»

«Οραματιζόμαστε την Ελλάδα να εξελιχθεί σε έναν κόμβο διεθνών αθλητικών γεγονότων που προσελκύει αθλητές και φιλάθλους από όλο τον κόσμο και θα καθιερώσει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίου προορισμού για τους λάτρεις του αθλητισμού».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς τόνισε: «Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο μετάλλια, τίτλους, κύπελλα. Ο αθλητισμός είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι μια κοινωνική πλατφόρμα που ενώ στο παρελθόν ήταν ως επί το πλείστον εργαλείο κυριαρχίας και ανωτερότητας για τα έθνη, τώρα έχει γίνει μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο συμπερίληψης, ενσωμάτωσης, σεβασμού, αλληλεγγύης και αυτή είναι ουσιαστικά η πραγματική δύναμη του αθλητισμού».

Αντίστοιχα, η Προέδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κα. Άντζελα Γκερέκου ανέφερε: «Η χώρα μας, η γενέτειρα του Αθλητικού Ιδεώδους, του Ολυμπιακού Ιδεώδους, πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη φιλοξενία κορυφαίων αθλητικών γεγονότων αλλά και υψηλού επιπέδου συνεδρίων με παρόμοιο περιεχόμενο».

Ο Αντιπροέδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις, κ. Σπύρος Ζαννιάς δήλωσε: «Ιδρυμένη στους πυλώνες της εκπαίδευσης και της διάδοσης των Ολυμπιακών αξιών, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία έχει συμβάλει καθοριστικά στην καλλιέργεια μιας παγκόσμιας κοινότητας αφοσιωμένης στην προώθηση της ιδεολογικής και εκπαιδευτικής διάστασης του Ολυμπιακού Κινήματος. Οι αξίες του σεβασμού, της φιλίας, της αριστείας και του ευ αγωνίζεσθαι εκτείνονται πολύ πέρα από τον αθλητικό στίβο και θα πρέπει να αντηχούν βαθιά στους διαδρόμους του αθλητικού management».

Ο Διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κ. Μάκης Ασημακόπουλος. ανέφερε: «Ο Ολυμπισμός δεν αφορά μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και τον τρόπο ζωής. Ένας τρόπος ζωής που οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο των πάντων για να οδηγηθούμε σε έναν καλύτερο κόσμο».

«Ενδυναμώστε την αθλητική βιομηχανία με τις γνώσεις και τη δικτύωση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σημερινού κόσμου. Όπως ακριβώς κάνει αυτό το συνέδριο. Ας εργαστούμε μαζί για έναν καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη αθλητική βιομηχανία, ένα καλύτερο Ολυμπιακό Κίνημα».

Από την πλευρά του ο Vice President for Academic Affairs, Deree - The American College of Greece, Professor of Education and Philosophy, Honorary Professor of Education, Macquarie University, Australia, Δρ. Πάνος Βλαχόπουλος ανέφερε: «Αυτή η χρονιά είναι πολύ σημαντική για εμάς καθώς γιορτάζουμε 100 χρόνια συνεχούς ύπαρξης και παρουσίας στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε αυτό το συνέδριο. Η δέσμευσή μας για αριστεία εκτείνεται πέρα από τη δραστηριότητα μας στην τάξη που υλοποιούμε στο κολλέγιο. Έχουμε περίπου 4.500 προπτυχιακούς φοιτητές σε περισσότερες από 40 διαφορετικές ειδικότητες από 65 διαφορετικές χώρες. Έχουμε περισσότερους από 1.000 φοιτητές από δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και φοιτητές από τις Η.Π.Α.».

Αθλητικός Τουρισμός

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 παρουσιάστηκε η μοναδική έρευνα που πραγματοποιείται για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια με την υποστήριξη του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διεξαχθεί έρευνες στο Ζαγόρι για το Zagori Mountain Running, στην Costa Navarino για το Navarino Challenge, στο Πευκί για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης, στη Σαντορίνη για το Santorini Experience και τη Σύρο για το Stoiximan AegeanBall Festival.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε, οι εκδηλώσεις αθλητικού τουρισμού είναι κάτι παραπάνω από ένα Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα στη Σύρο οι επισκέπτες έμειναν στο νησί για 4 νύχτες κατά μέσο όρο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι απαιτούμε τουρίστες υψηλού προφίλ και στη Σαντορίνη είχαμε τέτοιους επισκέπτες.

Ο Διευθυντής του Ios Beach Volleyball World Tournament και Co-Director του Sport Vacation Greece κ. Βαγγέλης Πολυμερόπουλος δήλωσε ότι: «Η Ίος χαρακτηριζόταν από τουρισμό χαμηλού εισοδήματος και έντονα πάρτι, αλλά με επιτυχία τη μετατρέψαμε σε αθλητικό προορισμό. Έτσι η Ίος για 1η φορά έγινε γνωστή για κάτι διαφορετικό από τα πάρτι. Το μπιτς βόλεϊ!».

Από τη μεριά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ActiveMedia Group, κ. Άκης Τσόλης τόνισε: «Με τα αποτελέσματα του οικονομικού αποτυπώματος του Navarino Challenge στην Πύλο και τη Μεσσηνία (σχεδόν διπλάσιο από το μ.ό. δαπάνης ανά επίσκεψη στην Πελοπόννησο), η διοργάνωση συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής (με βάση τα στοιχεία του ΣΕΤΕ), ενός τόπου ο οποίος έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, τόσο για την τοπική όσο και την εθνική οικονομία».

Τοπική Αυτοδιοίκηση & Αθλητισμός με σημαντικές ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Ολυμπιονίκη υδατοσφαίρισης κα. Σταυρούλα Αντωνάκου: «Στόχος της Περιφέρειας είναι και η ανάδειξη αθλημάτων μη δημοφιλών, όπως η ανοιχτή θάλασσα ή το άλμα εις μήκος, αλλά και μεγάλων αθλητικών γεγονότων που γίνονται στην Περιφέρεια και συνεισφέρουν στην τοπική κοινωνία. Όταν έρχονται χιλιάδες άνθρωποι που θα φιλοξενηθούν, έχει άμεσα οφέλη. Κάπου θα μείνουν, κάπου θα φάνε, θα ψωνίσουν. Θέλουμε καλύτερες εγκαταστάσεις ώστε να φιλοξενηθούν ακόμα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονοτα. Παράλληλα, πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις, να γίνουν πιο ανθρώπινες ώστε να μην νιώθει κανένας απομονωμένος, να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία αλλά και να γίνονται αγώνες για άτομα με αναπηρία».

Από την πλευρά του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πειραιά και Σύμβουλος Δημάρχου Πειραιά σε θέματα αθλητισμού, κ. Νίκος Γέμελος ανέφερε: «Αθλητικά events χωρίς αθλητικούς χώρους δεν γίνονται. Ο Δήμος Πειραιά είναι αθλητικός Δήμος», ενώ ανακοίνωσε για τον Ιούνιο του 2024, το 2ο Piraeus Street Long Jump!

Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Μπουρμάς δήλωσε: «To Sterea Run βοήθησε να αναδείξουμε όχι μόνο τις πόλεις που συμμετείχαν με τα δρομικά γεγονότα αλλά και τον προορισμό όταν πάνω από 4.000 δρομείς συμμετείχαν από την πρώτη φορά!».

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της My Adventure και Τεχνικός Διευθυντής του Zagori Mountain Running, κ. Βασίλης Τζουμάκας ανέφερε μεταξύ άλλων μια ακόμα είδηση: «Ο νέος αγώνας που θα ανακοινωθεί σύντομα 33-35 χλμ. θα συμπεριλάβει όλη την πολιτιστική κληρονομιά του Ζαγορίου».

Ισχυρές γυναίκες του Αθλητισμού ακούστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Chief Operating Officer των Sacramento Kings του NBA, κα. Matina Kolokotronis, με 22 χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ, στην πρώτη της ομιλία στην Ελλάδα, απευθύνθηκε προς όλες τις γυναίκες: «Θα ήθελα να πω: Πρέπει να ρωτάτε, να είστε τολμηρές και θαρραλέες. Όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία, απλά το κάνεις. Έτσι προχώρησα στη ζωή».

Ενώ δεν ξέχασε ποτέ τους δεσμούς της με την Ελλάδα: «Ως Ελληνίδα, έχω ισχυρούς δεσμούς με την οικογένειά μου και η έννοια της ‘φιλοξενίας’ είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα. Μεταφέρω αυτή την αίσθηση φιλοξενίας και ζεστασιάς στις συναντήσεις μου και την επαγγελματική μου εργασία. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό».

Η Chief Executive Officer του Women in Football, κα. Yvonne Harrison δήλωσε: «Η κοινωνία δεν είναι ισότιμη και ανισότητα υπάρχει στην κοινωνία, στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο.Έγινα Διευθύνουσα Σύμβουλος σε ηλικία 34 ετών και είχα τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών. Επομένως είναι δυνατόν να κάνεις οικογένεια και να έχεις μια ισορροπημένη καριέρα, αν και μπορεί αυτό επίσης, να αποτελεί μια πρόκληση».

Ενώ έκανε πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για τον χώρο του ποδοσφαίρου:

«Το ποσοστό των γυναικών που καλύπτουν θέσεις διοικητικού συμβουλίου στην Premier League είναι λιγότερο από 11% και αυτό μειώνεται στο 5% στο IFL».

«Το 82% των γυναικών στο ποδόσφαιρο έχουν βιώσει διακρίσεις στον χώρο εργασίας τους».

«Το 23% των γυναικών που το βίωσαν αισθάνθηκαν δυνατές να το αναφέρουν».

«Το 47% των γυναικών στο ποδόσφαιρο έχουν βιώσει σεξισμό στον χώρο εργασίας τους».

Ολυμπιονίκες Δίνουν το Παράδειγμα - Αποκαλύψεις από την κορυφαία Ελληνίδα Αθλήτρια

Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου η δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης Αντιγόνη Ντρισμπίωτη ανέφερε μεταξύ άλλων: «Συμφώνησα με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ το 2021 πριν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπου και το κέρδισα και πήρα εκεί το πρώτο μου μετάλλιο. Το αναφέρω γιατί πραγματικά μας δίνει την ώθηση να προσπαθήσουμε λίγο ακόμα παραπάνω γιατί κάποιος μας πίστεψε. Πίστεψε σε αυτό που κάνουμε, που δουλεύουμε σκληρά, έχουμε αφοσιωθεί σε όλη μας τη ζωή και παρόλο την ηλικία μου που τότε ήταν απαγορευτική για κάποιους, είδανε στα μάτια μου ότι κάτι υπάρχει. Ήταν μεγάλο κίνητρο για εμένα».

Αντίστοιχα, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα στο Ρίο και 8ος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο Παύλος Καγιαλής δήλωσε: «Η σχέση μας με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι σχέση οικογένειας. Είμαστε από το 2014 πριν γίνω καν Ολυμπιονίκης. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές αλλά και πολύ ευχάριστες. Μέσα από τις ήττες γινόμαστε καλύτεροι. Με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έχουμε κοινές αξίες όπως την επιμονή, τη συνεργατικότητα και την ομαδικότητα».

Συνολικά, πάνω από 7 Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες βρεθήκαν σε διάφορα πάνελ του συνεδρίου καταθέτοντας τις απόψεις τους και μοιράζοντας με το κοινό τις πολύτιμες εμπειρίες τους.

Η Αναπηρία στον Αθλητισμό

Στο Front Runners in Sports Management 5.0, ο χρυσός Παραολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στο boccia, κάτοχος 6 Παραολυμπιακών μεταλλίων, Γρηγόρης Πολυχρονίδης σε ερώτηση που του έγινε για το τι είδους υποστήριξη πρέπει να προσφέρουμε στα άτομα με αναπηρία που θέλουν να διαπρέψουν και να πάνε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τόνισε: «Όλα ξεκινούν με τη λέξη-κλειδί που για μένα είναι ο σεβασμός».

Από την πλευρά της η επιστημονικός συνεργάτης MSc “Global Health – Disaster Medicine”, της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, μαραθωνοδρόμος & πρόεδρος των Δρομέων Ελπίδας (The Hope Runners), κα. Μαρία-Eλουίζα Σταβάρα, ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι μια κοινωνία με αυξημένη ενσυναίσθηση, σεβασμό και μια κοινωνία που προωθεί την ισότητα και κυρίως τη δικαιοσύνη, είναι μια κοινωνία που μπορεί να οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους».

Παράλληλα, ο συνιδρυτής του «Τρέξε Μαζί Μου» (Run With Me), κ. Βασίλης Γερογιάννης τόνισε: «Στόχος μας είναι η αποδοχή, ο σεβασμός και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία κυρίως με τη συμμετοχή τους σε αγώνες τρεξίματος».

Ανάγκη Για Ενότητα & Συνεργασία

Ο General Director / CEO του ΣΕΓΑΣ και General Manager του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, κ. Σωτήρης Κυρανάκος ανέφερε: «Πώς ξεπεράσαμε τις προκλήσεις; Μια λέξη: συνέργεια. Εταιρείες, τοπική αυτοδιοίκηση, δρομείς, αθλητές και κυβερνητικά όργανα συνεργάζονται όλοι με έναν κοινό στόχο».

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού, κ. Ευγένιος Βασιλικός τόνισε: «Πρέπει να εξελιχθούμε παρέχοντας στους επισκέπτες μας εμπειρίες που ξεπερνούν την απλή διαμονή, διασφαλίζοντας ότι όχι μόνο μένουν στα ξενοδοχεία μας αλλά θέλουν επίσης να επιστρέψουν ή να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Δεν είναι το παν τα χρήματα, αλλά οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν σε συνέργειες».

Ο General Manager COSTA NAVARINO GOLF, κ. David Ashington δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα βοηθήσει να έχουμε περισσότερα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα. Θα έχει μεγαλύτερη κάλυψη σε περιοδικά και μέσα ενημέρωσης γενικά, εάν έχετε περισσότερα προϊόντα στην αγορά».

Ο Golf and Sports Manager του Porto Carras Grand Resort, κ. Παναγιώτης Σαμπαζιώτης τόνισε: «Η επιθυμία για έναν προορισμό γκολφ είναι συνεχώς αυξανόμενη. Το 2022 είχαμε περισσότερους από 14 εκατομμύρια παίκτες γκολφ στην Ευρώπη!».

Επίσης, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Mykonos Running Festival κα. Χριστίνα Καραμίχου ανέφερε στο πλαίσιο της ομιλίας της: «Αν συνεργαστούμε συλλογικά με τη Σαντορίνη και τη Σύρο, μπορούμε με κοινές προσπάθειες και συνέργειες να επιτύχουμε τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της δημοσιότητας για την περιοχή των Κυκλάδων».

Ο τεχνικός διευθυντής του Metsovo Ursa Trail, κ. Νίκος Καλοφύρης ανέφερε από την πλευρά του: «Είμαστε τυχεροί που έχουμε 2 μεγάλους αγώνες ορεινού τρεξίματος στην Ήπειρο σαν το Ζαγόρι και το Μέτσοβο και να μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο σοφός λαός ‘όταν οι γείτονες συνεργάζονται τότε η γειτονιά ευημερεί’».

Sustainability & Sports από τη The Sports Footprint

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε ενότητα Αθλητισμός και Βιωσιμότητα με τόσα μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο. Με τη βοήθεια της The Sports Footprint κορυφαίες προσωπικότητες μιλήσαν για τη βιωσιμότητα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά στον χώρο της Αθλητικής Βιομηχανίας.

Στελέχη του μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα του NBA, αλλά και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, διακεκριμένοι επιστήμονες από το Loughborough University και το Bergamo University, από την Ιαπωνία, την Αυστραλία, από τον ευρωπαϊκό χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και αυτόν της Μέσης Ανατολής συμμετείχαν μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της βιωσιμότητας.

Ο Chief Executive Officer της The Sports Footprint, κ. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου: «Σε αυτόν τον δυναμικό χώρο του αθλητικού management βρίσκουμε τους εαυτούς μας στο σταυροδρόμι της καινοτομίας και της υπευθυνότητας. Ως πρώτη και μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που υλοποιεί projects σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα στον αθλητισμό, είμαστε περήφανοι για αρκετά από αυτά που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πελάτες για τους οποίους εργαζόμαστε και οι εκδηλώσεις στις οποίες συμβάλλουμε με τις υπηρεσίες μας, αντικατοπτρίζουν την αφοσίωσή μας στην υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών στον αθλητισμό».

Από την πλευρά του ο Head of Sustainability της FIBA Asia, κ. Θεμιστοκλής Καρβουντζής ανέφερε: «Η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: χρειάζεται να επηρεάσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να καταρρίψουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αναγνωρίζοντας ότι η αντίσταση στην αλλαγή, οι οικονομικοί περιορισμοί και η έλλειψη γνώσης μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια, είναι υποχρέωσή μας να επιμείνουμε και να ενθαρρύνουμε την αλλαγή».

Άκρως σημαντικά ήταν αποτελέσματα που παρουσίασε ο Project Manager του WWF Ελλάς, κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: «Κάθε χρόνο 570.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν στη Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι σαν να πετάς 33.800 πλαστικά μπουκάλια στη Μεσόγειο Θάλασσα ανά λεπτό».

«Το 2050 αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, τα πλαστικά θα είναι περισσότερα από τα ψάρια στη θάλασσα». «Παράγονται 700.000 τόνοι πλαστικού ετησίως και μόνο το 8% των πλαστικών απορριμμάτων ανακυκλώνεται».

Ενώ τόνισε ότι: «Η αθλητική βιομηχανία έχει την ικανότητα να παρακινεί και να εμπνέει μεγάλο αριθμό ανθρώπων προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής».

Η Αγορά Του Ποδοσφαίρου

Ο Founder & CEO της PROSPORT, κ. Πασχάλης Τουντούρης με πάνω από 350 placements σε 30 διαφορετικές χώρες δήλωσε: «Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις μια καλή συμφωνία για τον κατάλληλο παίκτη», ενώ εξήγησε τους νέους κανόνες της FIFA για τους μάνατζερ αθλητών αλλά και τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή τους σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία και η Ισπανία.

Για την επιρροή των social media στο ποδόσφαιρο μίλησε, ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος, Τάσος Μπακασέτας ο οποίος τόνισε ότι τα σχόλια μίσους μπορεί να σε επηρεάσουν σε νεαρή ηλικία. Τι μπορείς να κάνεις; «Κάνε ένα βήμα πίσω από όλα. Συμφώνησε με τον εαυτό σου ότι δεν χρειάζεται να διαβάζεις τα καλά σχόλια και τα κακά επίσης όταν παίζεις πολύ καλά. Εστίασε σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Εστίασε στο πώς θα γίνεις καλύτερος σε κάθε παιχνίδι. Τι έκανες λάθος ή τι διόρθωσες. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου».

Από την πλευρά του ο Founder της Stars Inc. 11, κ. Παναγιώτης Αρωνιάδης ανέφερε: «Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα που είναι το playbook των νέων μέσων για να δημιουργήσετε περιεχόμενο, αλλά δεν βλέπουμε πολλούς παίκτες να έχουν το δικό τους αποτύπωμα. Πρέπει να παρακινήσετε τους ανθρώπους που σας ακούν και σας ακολουθούν».

Ενώ η Manager Sports & Athlete Marketing της Digital Minds, κα. Χριστίνα Κορομηλά παρουσίασε το πετυχημένο case study της ελληνικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

O μαγικός κόσμος των Sports Cards & Memorabilia στη σύγχρονη αθλητική βιομηχανία παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από εκλεκτούς καλεσμένους. Ο International Sales and Business Development Director της Panini America, κ. Billy Mayhaw δήλωσε μεταξύ άλλων: «κατά τη διάρκεια του Covid παρατηρήσαμε ένα από τα υψηλότερα σημεία ζήτησης στον κλάδο, ακόμα και μέχρι σήμερα».

Ο Vice President, S&E and Strategic Global Business Development της GTS Distribution, κ. David Reel τόνισε: «Η ανάπτυξη της Euroleague που έρχεται στις αρχές του 2024 προσφέρει πλέον ένα νέο κοινό στην αγορά των συλλεκτικών καρτών».

Από την πλευρά του ο CEO και Founder της Trace ‘n Chase, κ. Γιάννης Σόμπολος ανέφερε μεταξύ άλλων: «σε κάθε νέο άτομο που θέλει να ασχοληθεί με τις συλλεκτικές κάρτες: Όλα έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, με το πως το διασκεδάζεις, πόσο περήφανος είσαι για αυτό που κρατάς, όχι για αυτό που πούλησες».



Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., ως Platinum Χορηγός του συνεδρίου έδωσε φέτος την ευκαιρία σε έναν σπουδαστή, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή και διδακτορικών σπουδών να κερδίσει μια θέση στους ομιλητές του φετινού συνέδριου. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ο νικητής έλαβε τη θέση του ανάμεσα σε σπουδαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, οι νικητές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μερικούς εμπνευσμένους και καταξιωμένους αθλητές της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Παράλληλα, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συμμετείχε σε πάνελ με τους αθλητές της, τη δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκη στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τον 4ο Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, τον χάλκινο Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα Παύλο Καγιαλή, τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιστιοπλοΐα Γιάννη Ορφανό και τα έμπειρα στελέχη της, την Corporate Affairs Manager της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά και τον Marketing Specialist, Business Development Division SIXT Greece, κ. Antam El Malaouani. Κατά τη διάρκεια της ενότητας έγινε ανάλυση των αξιών:

• της Ακεραιότητας,

• της Εμπιστοσύνης,

• του Σεβασμού

• και της Αριστείας

που βρίσκονται στον πυρήνα των ενεργειών του Ομίλου, της επένδυσης της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στον αθλητισμό καθώς και της επιτυχημένης συνεργασίας με τους αθλητές της.



Official Outdoor Partner ήταν η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face που χορήγησε και την ενότητα του Mountain Running στην οποία συμμετείχαν οι αγώνες Zagori Mountain Running και Metsovo Ursa Trail.

Bronze Χορηγός της διοργάνωσης ήταν η εταιρεία Βίκος που πρόσφερε την απαραίτητη ενυδάτωση με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος και τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά Βίκος σε ομιλητές, συντονιστές, συμμετέχοντες και στο κοινό που παρακολούθησε από κοντά την πρώτη μέρα του συνεδρίου.

Sustainability Partner του συνεδρίου ήταν η The Sports Footprint, που έθεσε υπό την αιγίδα της όλη τη δεύτερη ημέρα που ήταν αφιερωμένη στη βιωσιμότητα. Η The Sports Footprint είναι η μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που αφιερώνεται στην προώθηση της βιωσιμότητας σε αθλητικές διοργανώσεις και οργανισμούς, καθιστώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βασικό πυλώνα της αθλητικής κοινότητας.

Digital Platform Partner του συνεδρίου ήταν η LiveOn, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, που συνέβαλε στην απεριόριστη δικτύωση επαγγελματιών του χώρου και σπουδαστών που παρακολούθησαν πλούσιες θεματικές ενότητες που ξεπέρασαν σε διάρκεια τις 35 ώρες, λαμβάνοντας πάνω από 130 ερωτήσεις από το κοινό.

Δωρεάν Συμμετοχή & Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή στο συνέδριο ήταν και φέτος δωρεάν καθώς σκοπός ήταν η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού για το παρόν και το μέλλον του Sports Management. Το συνέδριο ξεχωρίζει κάθε χρόνο για την πληρότητα της πληροφόρησης που προσφέρει στο κοινό και στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης.

Το συνέδριο προχωράει σε μια ακόμα κίνηση καινοτομίας, αποκτώντας όλο τον χρόνο επικοινωνία μέσω newsletter, μέσω της καινοτόμας πλατφόρμας που δημιούργησε η ελληνική εταιρεία LiveOn, στους εγγεγραμμένους χρήστες του συνεδρίου, δίνοντας τους ένα σημαντικό πλεονέκτημα με το networking σε όσους το παρακολουθήσαν ή θα το παρακολουθήσουν.

Κάντε εγγραφή στο YouTube και στο Spotify και παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου.

Την παραγωγή του συνεδρίου ανέλαβαν η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.



