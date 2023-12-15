Σαλάχ για Τσιμίκα: «Είναι ένας υπέροχος τύπος, από την αρχή είχαμε χημεία»

Κώστας Τσιμίκας και Μοχάμεντ Σαλάχ, εκτός από συμπαίκτες στη Λίβερπουλ είναι και δύο πολύ καλοί φίλοι, κάτι που μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς, αρκεί να τους δει μόνο μερικές στιγμές μαζί.

Οι δύο ποδοσφαιριστές των Reds συνυπήρξαν σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ στο Youtube, μιλώντας για την σχέση τους και για τη χημεία που υπήρξε ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν.

«Τον συνάντησα στο αεροδρόμιο, την πρώτη του ημέρα στην ομάδα. Πήραμε το ίδιο αεροπλάνο και ενσωματωθήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους στην προετοιμασία. Είχαμε εξαρχής χημεία, είναι ένας υπέροχος τύπος», ανέφερε αρχικά για τον Τσιμίκα ο Αιγύπτιος σταρ, με τον Έλληνα μπακ να προσθέτει:

«Δεν είναι φίλος μου, είναι ο ψυχολόγος μου! Ταξιδέψαμε στο Μόναχο και μετά έπρεπε να ταξιδέψουμε οδικώς δύο ώρες μαζί, οπότε είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Είναι πολύ ευτυχισμένος που με γνώρισε (σ.σ. γέλια) οπότε θα αφήσω εκείνον να μιλήσει».

Στη συνέχεια οι δύο ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ έπαιξαν ένα παιχνίδι ερωτήσεων, με τις απαντήσεις τους να προσφέρουν άφθονο γέλιο, τον Τσίμι να βαθμολογεί με «15 στα 10» το στυλ του και τον Σαλάχ να τον αποθεώνει για τις ενδυματολογικές του επιλογές!





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.