Επίσημη η σπουδαία κίνηση του Asteras AKTOR με Μίτροβιτς

Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε ο Asteras AKTOR, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιθετική γραμμή στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα για να μην μπλέξει σε... περιπέτειες!

Οι Αρκάδες επισημοποίησαν την απόκτηση του Στέφαν Μίτροβιτς, με τον Σέρβο εξτρέμ να έρχεται στην ομάδα της Τρίπολης ως δανεικός από τη Βερόνα.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που είναι διεθνής με τη Σερβία και αποτελεί επιλογή που ενέκρινε ο Μίλαν Ράσταβατς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ποδοσφαιριστής, Stefan Mitrovic εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική ομάδα, Hellas Verona. Ο Stefan γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2002 στην πόλη Krusevac της Σερβίας και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Stefan Mitrovic είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σερβίας, μετρώντας 10 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί και στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της χώρας του, έχοντας μάλιστα σκοράρει 6 γκολ σε 17 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Σερβίας U21. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες ποδοσφαιρικών ομάδων στον Καναδά.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ευρώπη, έχοντας αγωνιστεί σε τέσσερα διαφορετικά πρωταθλήματα, Σερβία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Μάλιστα, την περίοδο 2022-2023 αναδείχθηκε νταμπλούχος με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα.

Καλωσορίζουμε τον Stefan Mitrovic στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Radnicki Nis 61-13

Red Star Belgrade 56-9

Hellas Verona 10

OH Leuven 29-2

Excelsior 10

«Είμαι χαρούμενος για τη νέα προοπτική στην καριέρα μου. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ και χαίρομαι για την εμπιστοσύνη της ομάδας στο πρόσωπό μου. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον ΑΣΤΕΡΑ και όλοι μαζί να κάνουμε τους φιλάθλους της ομάδας χαρούμενους. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο», ανέφερε σε δήλωσή του.

