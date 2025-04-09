Με... φόρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ θα διεκδικήσει το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο με την Ελλάδα.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης αγωνίστηκε στα 92κ. ελευθέρας πάλης και στη Σλοβακία και σε ένα Deja Vu με τον αγώνα για την τρίτη θέση στο Παρίσι, κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό. Παράλληλα ο Αζαμάτ Χοσόνοβ και ο Θοδωρής Σιγγιρίδης αγωνίζονται στα ρεπεσάζ!

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεν μπήκε πολύ αποφασιστικά στα 92κ. ελευθέρας και στον πρώτο αγώνα νίκησε με 5-0 τον Βούλγαρο Μπαταεβ. Στα προημιτελικά ο Ολυμπιονίκης επικράτησε με τεχνική υπεροχή του Μολδαβού Ισχιζλι.

Στα ημιτελικά ο Κουρουγκλίεβ αντιμετώπισε τον Ακτουρκ. Η αναμέτρηση είχε δραματικό φινάλε, όπως ο αγώνας που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο και το τελικό 3-3 τον βρήκε νικητή, καθώς είχε πάρει μεγαλύτερο τεχνικό σημείο.

Στον τελικό ο Κουρουγκλίεβ θα αντιμετωπίσει τον Νουρμαγκομέντοβ με στόχο να στεφθεί βασιλιάς της Ευρώπης για τρίτη φορά.

Στα ρεπεσάζ των 125κ. Ελευθερας ο Αζαματ Χοσονοβ! Το… θωρηκτό θα παλέψει με τον Μολδαβο Ερχατ κι αν νικήσει θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με τον Πολωνό Κοσκιολεκ!!

Στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο ο Θοδωρής Σιγγιρίδης! Ο Έλληνας πρωταθλητής στα 86κ. Θα παλέψει με τον Μολδαβό Μιχάλκεαν. Αν νικήσει θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Φριεβ και αν επικρατήσει θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στον ανεξάρτητο αθλητή Ναϊφόνοβ!

