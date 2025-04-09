Με σερί 23 πόντων και επιμέρους σκορ 40-13 στην 4η περίοδο, οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Τίμπεργουλβς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει νέο σερί triple-double στο NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν «τριπλός», με 23 πόντους (8/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/11 βολές), 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αυτό, μάλιστα, ήταν το μεγαλύτερο comeback για τους Μπακς από τη σεζόν 1996/97, καθώς μέχρι σήμερα είχαν χάσει 276 παιχνίδια στη regular-season ή για τα playoff που είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με 20 τουλάχιστον πόντους στην 4η περίοδο.

Ο Κέβιν Πόρτερ συνέχισε να είναι καταλυτικός για το Μιλγουόκι, πετυχαίνοντας 21 πόντους (6/7 δίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), ενώ ο Μπόμπι Πόρτις σκόραρε 18 (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα). Από 10 πόντους είχαν ο Κούζμα (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ) και ο Λόπεζ (2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ).

