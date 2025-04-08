Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Θα χρησιμοποιηθεί Ref Cam στα εναρκτήρια τουρνουά της FIFA

Ο Pierluigi Collina είπε ότι οι οπαδοί θα βιώσουν μία "νέα εμπειρία" στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA αυτό το καλοκαίρι με πλάνα από Ref Cam, την κάμερα που θα τοποθετηθεί στο σώμα του διαιτητή. Τα πλάνα θα είναι διαθέσιμα στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν την κάθε γωνία των γκολ, των ελεύθερων λακτισμάτων, των τάκλιν και των επιθετικών κινήσεων από την οπτική γωνία του διαιτητή αμέσως μετά την πραγματοποίησή τους.

Οι κάμερες σώματος έχουν δοκιμαστεί από αξιωματούχους της βάσης στην Αγγλία τις τελευταίες δύο σεζόν ως εργαλείο για τη μείωση της κακοποίησης που έχει στόχο τους διαιτητές.

Η IFAB επέτρεψε, επίσης, τη χρήση τους σε περιορισμένους αγώνες για σκοπούς κατάρτισης και εκπαίδευσης. Σε ανώτερο επίπεδο, αποτελεί μέρος των ακουστικών του διαιτητή με την κάμερα συνδεδεμένη στο αυτί.

Η Bundesliga χρησιμοποίησε μια "RefCam" την περασμένη σεζόν σε έναν αγώνα μεταξύ της Eintracht Frankfurt και της VfL Wolfsburg για να δώσει πληροφορίες για την οπτική γωνία του διαιτητή και το έργο του VAR σε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ.

Στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο Jarred Gillett κατέγραφε κάθε του κίνηση όταν η Κρίσταλ Πάλας έπαιζε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, άλλη μία φορά για ένα μελλοντικό ντοκιμαντέρ.

Η IFAB υποστήριξε αίτημα για δοκιμή των καμερών σώματος σε αγώνες της FIFA για εντοπισμό πιθανής μελλοντικής χρήσης και θα χρησιμοποιηθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FIFA πιστεύει ότι θα προσφέρει μια νέα δυναμική για τους φιλάθλους, καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους διαιτητές.

«Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να προσφέρουμε στους θεατές μια νέα εμπειρία, όσον αφορά τις εικόνες που λαμβάνονται από μία οπτική γωνία που δεν είχε προσφερθεί ποτέ πριν», δήλωσε ο Collina, πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA. «Έχει επίσης έναν σκοπό όσον αφορά την προπόνηση διαιτησίας. Γιατί, φυσικά, το να έχεις τη δυνατότητα να δεις τι βλέπει ο διαιτητής είναι σημαντικό στο debriefing, να αξιολογήσεις πώς έγινε η κλήση από τον διαιτητή, ποια ήταν η άποψή του κ.λπ.»

«Είναι λοιπόν ένας συνδυασμός νέας εμπειρίας για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς αλλά και για προπονητικούς σκοπούς».

