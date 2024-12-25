U21: Τρεις νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές στους καλύτερους του κόσμου

Ακόμα μία διάκριση απολαμβάνουν ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Κώστας Καρέτσας από το Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών (CIES). Συγκεκριμένα, λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους στη λίστα με τις «αποκαλύψεις» του 2024, οι δύο νεαροί άσοι συμπεριλαμβάνονται στους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου ηλικίας κάτω των 21 ετών (U21). Την ίδια διάκριση απολαμβάνει και ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Βόλου.

Ο κατάλογος με τους «Best U21 Players Worldwide», περιλαμβάνει 400 παίκτες από 65 εθνικά πρωταθλήματα όλου του κόσμου. Έχουν αναλυθεί δεδομένα απόδοσης της εφετινής σεζόν για 2.437 ποδοσφαιριστές που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή είναι γεννηθέντες από το 2004 και μετά. Δυστυχώς η Super League είναι για ακόμα μία φορά ουραγός, καθώς αξιολογήθηκαν μόλις 9 ποδοσφαιριστές που πληρούν τα κριτήρια λεπτών συμμετοχής και από αυτούς βρήκαν θέση στους καλύτερους οι Καλογερόπουλος (2004) και Μουζακίτης (2006).

Η έρευνα περιλαμβάνει 20 κατηγορίες ανάλογα με τη θέση αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού των ποδοσφαιριστών. Έτσι, ο Αλέξης Καλογερόπουλος βρίσκεται στην κατηγορία Allrounder Centre Backs και στη 12η θέση, με πρώτο τον Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα.

Δωδέκατος είναι και ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού στην κατηγορία Playmaking Midfielders με πρώτο τον Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς της Μπάγερν, ενώ ο Καρέτσας της Γκενκ είναι 11ος στους Infiltrating Midfielders με πρώτο έναν παίκτη από τον Ισημερινό, τον Κέντρι Παές της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε.

Πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός, ότι ο Καρέτσας ο οποίος πριν από έναν μήνα έγινε 17 ετών, είναι ο νεαρότερος ανάμεσα στους 100 κορυφαίους χαφ της λίστας, ενώ ο Μουζακίτης ο οποίος σήμερα (25/12/2024) γίνεται 18 ετών, είναι ο 6ος νεαρότερος.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

